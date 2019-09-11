3 ملايين من تلاميذ الصفوف الأولى يبدأون العام الدراسي الجديد 2019-2020

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ينطلق اليوم الأربعاء، الموافق 11 سبتمبر، اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2019-2020، حيث يتوجه نحو 3 ملايين وأكثر من التلاميذ في الصفوف الأولى: رياض الأطفال بمستوييها والصفين الأول والثاني الابتدائي، إلى مدارسهم.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن هذا العام الدراسي يشهد تطبيق نظام التعليم الجديد “تعليم 2.0″، على تلاميذ هذه الصفوف، وهذا النظام قائم على التعلم النشط الذي يعزز مهارات الفهم والابتكار، وليس الحفظ والتلقين، مع الغاء الامتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي.

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حيث وصل النظام الجديد، هذا العام للصف الثاني الابتدائي، ليكون بذلك مطبقًا على 4 صفوف دراسية بدءًا من رياض الأطفال.

ويتضمن نظام التعليم الجديد “تعليم 2.0″، أن يدرس التلاميذ في الصفوف الأربعة مناهج: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية، الرياضيات، وباقة متعددة التخصصات تضم العلوم والدراسات الاجتماعية.

وخلال هذا النظام التعليمي الجديد يتسلم تلاميذ المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات “التي تعد اللغة الانجليزية لغتها الأولى” بالإضافة إلى المدارس اليابانية، كتاب المستوى الرفيع في اللغة الانجليزية Connect Plus، مقابل 75 جنيها لكل كتاب من كتابي الأنشطة والتدريبات في كل فصل دراسي، يحصلون عليه من دار نشر “لونجمان”.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها أن مناهج نظام التعليم الجديد “تعليم 2.0″،تدور حول 4 محاور أساسية هي: من أكون؟ والعالم من حولي، وكيف يعمل العالم؟ والتواصل.

ومن جهته أكد وزير التربية والتعليم،الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة قد نجحت في استعادة فكرة “معلم الفصل”، وذلك بتعميم خطاب على المديريات التعليمية، بشأن احتفاظ كل معلم بنفس الفصل الذي كان يدرس له خلال الصف الأول الابتدائي لينتقل به للصف الثاني الابتدائي.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن نظام التعليم الجديد “تعليم 2.0″، يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية، والمهارات الشفهية والتحريرية، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي:- يفوق التوقعات دائمًا ويرمز له باللون الأزرق، يلبي التوقعات ويرمز له باللون الأخضر، يلبي التوقعات أحيانًا ويرمز له باللون الأصفر، و أقل من المتوقع ويرمز له باللون الأحمر.

وتابع : في نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء التلميذ، طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ، ولن يؤدي الطلاب الاختبارات التقليدية في منتصف أو نهاية العام الدراسي.

جدير بالذكر أنه على الرغم من بدء العام الدراسي الجديد رسميًا، اليوم الأربعاء، الموافق 11 سبتمبر إلا أن هناك بعض المدارس وجهت أولياء لأمور بإرسال أبنائهم اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وبخصوص هذا الشأن أكد الدكتور طارق شوقي، أن تأجيل بدء العام الدراسي في بعض المدارس، إنما يرجع لعدم جاهزيتها أو لقرارات محلية، ولا علاقة له بموعد بدء الدراسة على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيد متصلن اكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غرفة العمليات المركزية لمتابعة العام الدراسى الجديد 2019,2020 لم تتلق أي شكاوى كبيرة حتى الآن منذ انطلاق العام الدراسى فى مصر،مؤكدة أن الغرفة تعمل على مدارس اليوم لتلقى اتصالات أولياء الأمور والمديريات والإدارات التعليمية.

تجدر الإشارة إلى أن اليوم الأربعاء، قد شهد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 فى الصفوف الدراسية الأولى رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى على أن تبدأ فى باقى الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوى 21 سبتمبر الجارى.