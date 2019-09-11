في أول يوم دراسة.. تعرف على تعليمات “التعليم” للمدارس

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شهد اليوم الأربعاء، إنطلاق اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2019-2020، للتلاميذ في الصفوف الأولى المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني والصفين الأول والثاني الابتدائي، وتزامنًا مع ذلك عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية على المديريات التعليمية والمدارس، بشأن بدء العام الدراسي الجديد2019-2020،

وبدورها قامت وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة على جميع المدارس ووجهت بضرورة الالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية طبقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

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حيث وجه وزير التربية والتعليم،بأهمية تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، والالتزام بتحية العلم المصري، وترديد النشيد الوطني أثناء الطابور؛ لغرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، بالإضافة إلى التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة أولأ بأول لمرحلة التعليم الأساسى.

وشددت وزارة التربية التعليم أيضًا على ضرورة إحكام إغلاق أبواب المدارس بمجرد بدء اليوم الدراسي، وحسن معاملة أولياء الأمور وتجنب الصدام معهم وتخصيص مواعيد لزياراتهم؛ بهدف تمكينهم من متابعة أبنائهم داخل المدارس والإعلان عن هذه المواعيد بمداخل المدارس، والتأكد من هوية الزائرين وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومي من انصراف الطلاب، وإحكام غلق باب المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تفعيل المدارس الاشتراطات الصحية واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية، والتنسيق مع مديريات وزارة الصحة؛ لسلامة الطلاب.

وجاء ضمن توجيهات وزارة التربية والتعليم للمدارس أنه يٌحظر استخدام أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية ومتابعة تنفيذ ذلك، ومتابعة إلتزام المدارس بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2016، والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل: الأفنية، الفصول الدراسية، الطرقات، حجرات الأنشطة، دورات المياة، والأسوار، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم.