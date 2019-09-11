مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء سقوط ميكروباص من كوبري صفط اللبن

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سقطت سيارة ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 2 آخرين، بعد سقوط سيارة ميكروباص من أعلى الكوبري، القائم بمنطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة.

وقد انتقلت على الفور إلى موقع الحادث قوة من المباحث، وجاري العمل على رفع آثار حادث سقوط السيارة الميكروباص، كما تم نقل المتوفين والمصابين جراء الحادث إلى المستشفى.

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وصل إلى موقع الحادث اللواء محمد الشريف، وهو مساعد أول وزير الداخلية لأمن منطقة الجيزة، إلى منطقة صفط اللبن التابعة إلى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ، والتي شهدت حادث سقوط السيارة الميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة شخصين أخرين جراء الحادث.

وقد أعلنت مصادر أمنية، إن القوات الأمنية قد تمكنت من نقل المصابين، وكذلك نقل المتوفيين إلى مستشفى بولاق، ولا يزال رجال الأمن يعملون بشكل مكثف لكشف ملابسات هذا الحادث.

وقد أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 2 آخرين،بعد سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن، القامئ في منطقة بولاق الدكرور التابعة لمحافظة الجيزة.

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