إعرف جدول أجازات العام الدراسي الجديد 2019-2020

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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عقد المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، أمس الثلاثاء، اجتماعًا أعٌتمدت فيه الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد  وكذلك مواعيد الأمتحانات الخاصة بالنقل أو الشهادة لجميع الصفوف الدراسية والشهادات المختلفة مثل الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الأعدادية

موعد بداية الدراسة للصفوف الأولي 2020

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بدأت الدراسة بالنسبة لطلاب الصفوف الأولى بداية من مرحلة رياض الأطفال (كي جي 1 وكي جي 2)، وكذلك الصف الأول الإبتدائي والصف الثاني الابتدائي، اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019، وتستمر حتى الخميس الموافق 28 مايو 2020، بواقع 37 أسبوعًا تقريبًا، و205 أيام.

موعد بداية الدراسة للصفوف من الثالث الإبتدائي حتى نهاية المرحلة الثانوية 

بينما تبدأ الدراسة بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2019، وتستمر حتى الخميس الموافق 4 يونيو 2020، بواقع 35 أسبوعًا، و200 يوم.

الأجازات والعطل الرسمية للعام الدراسي 2020

أولًا: إجازات الفصل الدراسي الأول:

-الأحد 6 أكتوبر2019: عيد القوات المسلحة.

-السبت 9 نوفمبر2019: المولد النبوي الشريف “تقديريًا”.

-الثلاثاء 7 يناير2020: عيد الميلاد المجيد.

ثانيًا: إجازة نصف العام الدراسي، ومدتها أسبوعان،

تبدأ من السبت الموافق 25 يناير 2020، وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2020.

ثالثًا: إجازات الفصل الدراسي الثاني:

– الاثنين 20 أبريل 2020: إجازة شم النسيم “تقديريا”.

– السبت 25 أبريل 2020: عيد تحرير سيناء.

يضاف إلى تلك الأجازات السابقة نحو 66 يومًا (الجمعة والسبت)، على مدار 33 أسبوعًا (بعد استثناء أسبوعي إجازة منتصف العام)؛

وبهذا يصل عدد أيام الإجازات بالعام الدراسي إلى 85 يومًا، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية 115 يومًا فقط.

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