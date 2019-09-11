ارتفاع عدد ضحايا حادث “ميكروباص صفط اللبن” لـ10 وفيات

سقوط ميكروباص من كوبري صفط اللبن يؤدي لمصرع 5 أشخاص وإصابة 2 أخرين
سقوط ميكروباص من كوبري صفط اللبن يؤدي لمصرع 5 أشخاص وإصابة 2 أخرين
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شهدت الساعات الماضية، سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، ليقع ضحايا ومصابين، حسبما أكدت وزارة الصحة، كما كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات الحادث المروع.

وكانت السيارة في اتجاه منزل جامعة القاهرة، وتسببت السرعة الزائدة وعطل مفاجئ في انحرافها عن الطريق، إذ فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة، فاصطدمت بالسور الحديدي الجانبي، ما نتج عنه سقوطها من الأعلى وتحديدا بشارع المدرسة، حسبما قال مصدر أمني، في تصريحات صحفية.

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وأسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص -بينهم السائق- ومصابين اثنين حالتهما خطرة، ويخضعان للعناية الطبية الفائقة تحت إشراف طبي رفيع المستوى، وفقا لتأكيدات المصدر الأمني.

ووصل مدير أمن الجيزة موقع الحادث بعد وقوعه بوقت وجيزة إذ تصادف تفقده للحالة الأمنية وسير العمل بعدد من الأقسام، وتلقى إشارة عبر جهاز اللاسلكي لدى مروره بمنطقة قريبة من موقع الحادث.

وقامت وزارة الصحة ممثلة في هيئة الإسعاف بدورها حيث دفعت بعدد من سياراتها لنقل المصابين، إذ اقتصر العدد المبدئي على مصرع 5 أشخاص قبل ارتفاعه لـ 10 مع وفاة بعض الحالات في طريقها إلى المستشفيات.

وفي أول تحرك تجاه الحادث، شكل اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، فريق بحث بمشاركة الفنيين للوقوف على ملابسات الحادث كاملة، موجها بسرعة رفع حطام السيارة، وإصلاح الجزء المكسور من السور الحديدي.

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