مواعيد وأماكن وجود مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

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تحت عنوان “الست المصرية هي صحة مصر”.. أعلنت وزارة الصحة إطلاق مبادرة جديدة للكشف المبكرة عن سرطان الثدي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل حماية والحفاظ على صحة المرأة المصرية، ويعتبر سرطان الثدي من أكثر الأنواع انتشارًا على مستوى العالم.

تأتي هذه المبادرة عقب النتائج المذهلة التي حققتها حملة “100 مليون صحة”، للكشف عن فيروس “سي” والأمراض السارية مثل الضغط والسكر والسمنة.

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ويقدم موقع “مصر 365” لقرائه خدمة معرفة أماكن وتاريخ وجود مبادرة “الست المصرية هي صحة مصر” في المحافظات، خلال السطور التالية.

خريطة مبادرة “الست المصرية هي صحة مصر”

توجد الحملة في عدة محافظات منها: “القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، وكفر الشيخ، والمنوفية، الأقصر، وأسوان، وبني سويف، وسوهاج، والسويس، والإسماعلية”، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر الجاري حتى 30 أكتوبر المقبل لعام 2019.

وتستهدف المبادرة عدة عوامل منها:

الكشف عن السيدات فوق الثلاثين عامًا. إجراء مسح مبدأي ثم الكشف على السيدات وإجراء الفحوصات المعملية. إجراء “سونار مهبلي” على السيدات.

ويُراعى في هذا المسح على السيدات ضمن مباردة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التاريخ المرضي في الأسرة، وكذا الأعمار والعوامل الوراثية.