إخواني سابق يتحدث عن الإخوان: كل من خارج الجماعة كافر

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كشف المستشار عماد أبو هاشم، الإخواني السابق، تفاصيل المعتقدات السرية لجماعة الإخوان، خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” والمذاع على فضائية “صدى البلد”، مع الإعلامي أحمد موسى.

وقال أبوهاشم، إنهم يفسرون القرآن في ضوء تعاليم البنا، ويحرفونه ويؤوله لكي تتماشى مع تعاليمهم السرية، ويعتقدون أن أحكام حسن البنا مبادئ فوق قرآنية، مضيفا “كنت بقعد مع القادة واتابعهم وأشوفهم يعملوا ايه؟، وكل ما ترقى الإخواني وزاد في الهيكل التنظيمي، يبتعد عنهم الإسلام في جميع تصروفاتهم وأفعالهم”.

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وقال  أبوهاشم، إن الإخوان لديهم دين يعتنقونه غير الإسلام ويعقدون أن كل من خارج الإخوان فهو كافر ويموت، والقاعدة الأشهر في ذلك أنه إن لم تكن معي فأنت تموت وكافر”، مشيرًا إلى عدم مناقشتهم لقرارات الحاكم محمد بديع، وكأنه أمر من أوامر الله.

قال المنشق عن الإخوان، والعائد من تركيا، إن قيادات أذرع الجماعة الإرهابية يعيشون في أفخم الأحياء السكنية بالعاصمة التركية إسطنبول، ، متابعا: “القيادات كانت توصي الأتباع بالتحمل عملا بقول حسن البنا، بأن التمكين يأتي بعد المحنة، وكلام البنا بالنسبة لهم قرآن”.

وقال إن قيادات الجماعة لهم قداسة وكهنوت، والأتباع يخضعون لهم ولسلطة مرشد الإخوان على الأتباع بدون نقاش أو جدل لأنها خطيئة”.

كشف عماد أبو هاشم، عن رواتب بعض العاملين المنتمين للإخوان، قائلا:” الجزيرة بتتعاقد مع بعض عناصر الإخوان والعقد بـ 10 آلاف دولار في الشهر بجانب الاستضافة أو ظهوره”.

وأضاف أبو هاشم، أن الإخواني وليد شرابي جعل الجزيرة لا تجدد لعدد كبير منهم وعلى رأسهم الإخواني أحمد حسن الشرقاوي، الجزيرة كانت بتديهم شقة يقعدوا فيها، لافتا إلى إن أحمد الحاج، أحد قيادات الجماعة في السودان، كان مسئول لاستقبال الهاربين في الخرطوم وتسكينهم.

كان المستشار عماد أبوهاشم، قد كشف أمس، في الجزء الأول من حواره مع أحمد موسى، رحلة هروبه إلى تركيا وعودته بعد الانشقاق عن الإخوان.

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