“التعليم” تنشر قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل المدرسية

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نشرة رسمية تضمنت قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، بالمدارس الحكومية لمختلف المراحل.

وقامت الوزارة بتوزيع هذه النشرة على جميع المدارس كما تضمنت النشرة جميع البيانات حول الرسوم والاشتراكات ومقابل الأنشطة من الطلاب كالتالي:

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مرحلة رياض الأطفال: 145 جنيهًا.

المرحلة الابتدائية: 160 جنيهًا.

المرحلة الإعدادية: 150 جنيهًا.

المرحلة الثانوية العامة: 195 جنيهًا.

التعليم الفني بجميع أنواعه 170 جنيهًا.

وخلال النشرة الرسمية شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية وجميع المدارس بعدم تحصيل أي رسوم من الطلاب بخلاف الأرقام المحددة.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الرسوم الدراسية يتم تحصيلها بشكل إلكتروني عن طريق مكاتب البريد أو ماكينات فوري.

يذكر أن اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر قد شهد انطلاق أول يوم في العام الدراسي الجديد 2019-2020، بالنسبة لطلاب الصفوف الأولى من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي، بينما يبدأ العام الدراسي بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 سبتمبر المقبل.