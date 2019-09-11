“التعليم” تنشر قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل المدرسية

Advertisements

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نشرة رسمية تضمنت قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2019-2020، بالمدارس الحكومية لمختلف المراحل.

وقامت الوزارة بتوزيع هذه النشرة على جميع المدارس كما تضمنت النشرة جميع البيانات حول الرسوم والاشتراكات ومقابل الأنشطة من الطلاب كالتالي:

Advertisements
  • مرحلة رياض الأطفال: 145 جنيهًا.
  • المرحلة الابتدائية: 160 جنيهًا.
  • المرحلة الإعدادية: 150 جنيهًا.
  • المرحلة الثانوية العامة: 195 جنيهًا.
  • التعليم الفني بجميع أنواعه 170 جنيهًا.

وخلال النشرة الرسمية شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات التعليمية وجميع المدارس بعدم تحصيل أي رسوم من الطلاب بخلاف الأرقام المحددة.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الرسوم الدراسية  يتم تحصيلها بشكل إلكتروني عن طريق مكاتب البريد أو ماكينات فوري.

يذكر أن اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر قد شهد انطلاق أول يوم في العام الدراسي الجديد 2019-2020، بالنسبة لطلاب الصفوف الأولى من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي، بينما يبدأ العام الدراسي بالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21 سبتمبر المقبل.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

تحذير هام من “التعليم” لأولياء الأمور بشأن جمع التبرعات في المدارس

منذ ساعة واحدة
حالة الطقس

“الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة خلال يومي السبت والأحد

منذ 3 ساعات
وظائف شاغرة بالبنك الأهلي المصري.. تعرف على التفاصيل والشروط

وظائف خالية بالبنك الأهلي المصري.. تعرف على التفاصيل والشروط

منذ 4 ساعات
المؤتمر الوطني للشباب

ينتهي اليوم.. تعرف علي رابط التسجيل لحضور المؤتمر الوطني للشباب

منذ 5 ساعات
تنسيق الدبلومات الفنية 2019

الإعلان عن نتيجة تنسيق حملة الدبلومات الفنية 2019

منذ 8 ساعات

هلت بشائر الخريف.. الأرصاد: طقس اليوم معتدل وتراجع طفيف في درجات الحرارة

منذ 13 ساعة

“تحفيز ورسائل ووعود” رسائل رئيس الزمالك للاعبيه قبل مباراة جينيرسون فوت السنغالي

منذ 13 ساعة

موعد طرح 5 آلاف وحدة سكنية في منطقة مطار إمبابة

منذ 13 ساعة

إخواني سابق يتحدث عن الإخوان: كل من خارج الجماعة كافر

منذ 23 ساعة
وزارة التربية والتعليم

إعرف جدول أجازات العام الدراسي الجديد 2019-2020

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق