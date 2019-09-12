موعد طرح 5 آلاف وحدة سكنية في منطقة مطار إمبابة

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كشف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المهندس عبد المطلب عمارة، خطة تطوير أرض مطار إمبابة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”.

وتشمل منطقة أرض مطار إمبابة تشمل حديقة و3 آلاف وحدة إسكان اجتماعي مميز، مشيرًا إلى أنه من المقرر بناء 5 آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع جنة بأراضي إمبابة، حسبما قال عمارة، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مول تجاري بمنطقة أرض مطار إمبابة ضمن خطة تطوير المنطقة.

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وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلى أنه سيتم الإعلان عن وحدات الإسكان الاجتماعي خلال 10 أيام.