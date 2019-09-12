“تحفيز ورسائل ووعود” رسائل رئيس الزمالك للاعبيه قبل مباراة جينيرسون فوت السنغالي

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قبل أيام من انطلاق مباراة جينيرسون فوت السنغالي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا، وجه رئيس نادي الزمالك بعض الرسائل للاعبيه قبل والتي جاءت على رأسها ضرورة طي صفحة كأس مصر والفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة والاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، حيث شدد في نصائحه على أن التفكير في تلك المواجهة سيكون له مردود سلبي وسيؤدي إلى الغرور والثقة الزائدة.

وقال رئيس الزمالك إن الجميع داخل النادي يضع تركيزه حاليًا على المشوار القاري وضرورة الوصول إلى الأدوار النهائية لبطولة القارة السمراء وإرضاء طموحات الجماهير التي تضع آمالًا كبيرة في الفوز بالبطولة، موضحا أن اللقاء صعب ويجب بذل الجميع قصارى جهده لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمتهم في مواجهة الإياب، مع تجنب الاعتراض على الحكم نهائيًا، وعلى اللاعبين أن يدركوا وجود سلبيات في التحكيم الافريقي مبكرًا حتى لا يحصلوا على إنذارات بدون سبب تكلفهم بعد ذلك الاستبعاد من مباريات هامة خاصة أن المشوار لازال طويلًا والفريق بحاجة لخدمات جميع اللاعبين.

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وشدد رئيس الزمالك على أهمية السير بخطى ثابتة في كل البطولات خاصة أن الطموحات في الموسم الجاري مختلفة عما سبق بسبب كوكبة اللاعبين الحاليين، مطالبا اللاعبين بضرورة بذل مجهود مضاعف في ظل تلاحم البطولات، وقرب انطلاق السوبر المصري أمام الأهلي والسوبر الافريقي أمام الترجي التونسي.

وفي ذات السياق، وعد رئيس النادي باستمرار التعامل المالي المميز حال التأهل القاري وصرف مكافآت مضاعفة كنوع من أنواع رفع المعنويات وتحفيزهم، حتى يقدم كل لاعب أفضل ما لديه ويعلم مدى حجم المسئولية الملقاة على عاتقه كما هو الحال بالنسبة للإدارة، وأشار إلى أن الإدارة لن تضع أمامهم أي مشكلة أو عائق.

يذكر أن الزمالك حصد بطولة كأس مصر يوم الأحد الماضي من بوابة بيراميدز بعد تخطيهم بثلاثية نظيفة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل الفريق لدور الـ32 لدوري أبطال افريقيا من بوابة ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي للبطولة.