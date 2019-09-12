هلت بشائر الخريف.. الأرصاد: طقس اليوم معتدل وتراجع طفيف في درجات الحرارة

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تشهد البلاد خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية، والتي توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر حتى غدًا نهاية الأسبوع ، وسط توقعات باستقرار درجات الحرارة والانخفاض النسبى بنسب الرطوبة، مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر.

ومن ناحيته كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية،أن حالة الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد منذ مطلع الأسبوع الجاري سوف تستمر حتى بداية فصل الخريف في 21 سبتمر الجاري، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ، مشيرًا إلى أن الأجواء أصبحت أقرب إلى المعتدلة ليلا خاصة مع قرب فصل الخريف.

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وأضاف “عبدالعال” فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، الموافق 12 سبتمبر، أن الأجواء بجنوب البلاد أصبحت حاره بعد أن كانت شديدة الحرارة، لافتا إلى أن درجات الحرارة بالعاصمة تتراوح بين 33 و 34 درجة حتى نهاية الأسبوع .

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة انخفضت عن الأسابيع الماضية وتتراوح بالعاصمة بين 70 لـ 75 % ، لافتا إلى أنه لازالت هناك فرص لتكون الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر ، موضحا أن هناك اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بسبب نشاط الرياح .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت اليوم نشرتها الدورية عن أحوال الطقس ، وجاء فيها أنه من المتوقع أن يسود البلاد اليوم الخميس، الموافق 12 سبتمبر، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضاف خبراء الهيئة عبر النشرة، انه تقل الرؤية فى الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد، كذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

أما فيما يخص حالة البحرين، فقد ذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 20 34

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الاسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 22 31

رفح 21 31

رأس سدر 24 34

نخل 19 32

نويبع 27 35

طابا 25 32

كاترين 16 31

الطور 26 32

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 35

المنيا 22 35

أسيوط 24 36

سوهاج 25 37

قنا 25 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 27 36

ابو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 28 33

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على عدد من المدن والعواصم العربية .

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 42

المدينة 26 43

الرياض 24 46

المنامة 32 38

أبوظبى 31 41

الدوحة 30 40

الكويت 26 43

دمشق 15 34

بيروت 24 36

عمان 16 31

القدس 18 27

غزة 23 29

بغداد 22 40

مسقط 28 33

صنعاء 14 27

الخرطوم 27 38

طرابلس 24 32

تونس 22 30

الجزائر 20 25

الرباط 14 26

نواكشوط 26 33

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 14 30

اسطنبول 20 27

اسلام اباد 25 37

نيودلهى 27 37

جاكرتا 22 33

بكين 19 25

كوالالمبور 24 34

طوكيو 20 29

أثينا 22 30

روما 16 31

باريس 14 24

مدريد 19 30

برلين 13 30

لندن 13 23

مونتريال 10 20

موسكو 13 25

نيويورك 18 27

واشنطن 21 33