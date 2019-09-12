“بقرار جمهوري” السيسي يعين المستشار حمادة الصاوي نائباً عاماً

المستشار حمادة الصاوي نائب عام بقرار جمهوري
المستشار حمادة الصاوي نائب عام بقرار جمهوري
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أصدر اليوم الخميس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتولي المستشار حمادة الصاوي مهام منصب النائب العام.

وذلك حسب البيان الرسمي الصادر عن رئاسة جمهورية مصر العربية اليوم الخميس الموافق 11 من شهر سبتمبر لعام 2019.

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ويجدر هنا الإشارة إلى تولى المستشار حمادة الصاوي التحقيقات في العديد من القضايا الهامة داخل الدولة المصرية، وشغل المستشار حمادة الصاوي منصب رئيس المكتب الفني في مركز الدراسات القضائية، التابع إلى وزارة العدل المصرية، كما شغل أيضاً منصب عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.

وسنوافيكم بالمزيد عن السيرة الذاتية للنائب العام الجديد خلال دقائق

 

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