الإعلان عن نتيجة تنسيق حملة الدبلومات الفنية 2019

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الخميس، نتيجة تنسيق الشهادات الفنية لعام 2019، وأصدرت الوزارة بيانًا أشارت فيه إلى أن النتيجة متاحة حاليًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني.(https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.aspx)

وذكرت الوزارة في البيان أنه قد تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام حملة الشهادات الفنية الدور (الاول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتباراً من السبت 17 أغسطس واستمرت حتى السبت 31 أغسطس.

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وخلال البيان أكدت وزارة التعليم العالي، أن هذا العام شهد زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضي بنحو 17000 طالب وطالبة.

حيث أوضحت الوزارة أنه نحو 197146 طالب وطالبة قد سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

وأضافت الوزارة أن الطلاب المرشحين للالتحاق بالكليات بلغ (191159) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

وقالت إنه تم ترشيح 20215 طالبا وطالبة لكليات الجامعة، و170944 طالبا وطالبة في المعاهد التابعة للوزارة بإجمالي (191159) طالب وطالبة.