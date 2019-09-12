ينتهي اليوم.. تعرف علي رابط التسجيل لحضور المؤتمر الوطني للشباب

Advertisements

فتح المؤتمر الوطني للشباب الباب أمام الراغبين للتسجيل في حضور المؤتمر في نسخته الثامنة والتي ستنعقد يوم 14 سبتمبر الجاري في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

وعلى الراغبين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر وهو egyouth.com، وعلى من يريد الحصول على دعوة لحضور المؤتمر عليه بتسجيل بياناته على الموقع.

Advertisements

وكان المؤتمر الوطني أعلن عن تلقي تسجيل البيانات خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر وهو موعد انتهاء فترة التسجيل.

وتقوم النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب على عدد من الجلسات النقاشية، على أن تتضمن أجندة المؤتمر جلسة إسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وبالإضافة إلى جلسة “اسأل الرئيس” من المقرر أن يتضمن المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم جلستين آخرين.

ويعد المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار مع الشباب والتعرف على أفكارهم وأطروحاتهم ودعم التواصل بينهم وبين الدولة، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر ٢٠١٦.

وكانت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة انطلقت في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث ساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عُقِدَ منه نسختان حتى الآن، والذي نتج عنه العديد من التوصيات، منها تنفيذ ملتقى الشباب العربي الأفريقي.

كما كان إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب من توصيات المؤتمر الوطني أيضًا.