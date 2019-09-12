وظائف خالية بالبنك الأهلي المصري.. تعرف على التفاصيل والشروط

وظائف شاغرة بالبنك الأهلي المصري.. تعرف على التفاصيل والشروط
وظائف شاغرة بالبنك الأهلي المصري.. تعرف على التفاصيل والشروط
Advertisements

صرح البنك الأهلي المصري، عن فتح باب التوظيف لفئة حديثي التخرج من خريجي كليات التجارة، وما يعادلها من شهادات دراسية من تخصصات التالية: إدارة البنوك، وإدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، الاقتصاد”،، وخريجي كليات حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات،حقوق من دفعات عام 2015 حتى عام 2018.

شروط التقدم لوظائف البنك الأهلي المصري

  • أن يكون المتقدم حاصل على درجة جيد على الأقل بالمؤهل الدراسي.
  • أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من خريجي الكليات، أو من خريجي الأكاديميات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، أو من خريجي الجامعات الدولية من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من مؤهلات دراسية.
  •  ألا يقل التقدير العام للمتقدم لشغل الوظيفة عن تقدير جيد.
  • ألا يكون للخريج أقارب يعملون في البنك حتى من الدرجة الثالثة تبعاً للمرفق.
  • ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاماً عند التعيين.
  • يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.

أقرا المزيد المركزي الأوروبي يعلن عن خفض الفائدة الرئيسية إلى نسبة -0.5%

Advertisements
Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

تحذير هام من “التعليم” لأولياء الأمور بشأن جمع التبرعات في المدارس

منذ ساعة واحدة
حالة الطقس

“الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة خلال يومي السبت والأحد

منذ 3 ساعات
المؤتمر الوطني للشباب

ينتهي اليوم.. تعرف علي رابط التسجيل لحضور المؤتمر الوطني للشباب

منذ 5 ساعات
تنسيق الدبلومات الفنية 2019

الإعلان عن نتيجة تنسيق حملة الدبلومات الفنية 2019

منذ 7 ساعات

هلت بشائر الخريف.. الأرصاد: طقس اليوم معتدل وتراجع طفيف في درجات الحرارة

منذ 12 ساعة

“تحفيز ورسائل ووعود” رسائل رئيس الزمالك للاعبيه قبل مباراة جينيرسون فوت السنغالي

منذ 13 ساعة

موعد طرح 5 آلاف وحدة سكنية في منطقة مطار إمبابة

منذ 13 ساعة

إخواني سابق يتحدث عن الإخوان: كل من خارج الجماعة كافر

منذ 23 ساعة
وزارة التربية والتعليم

إعرف جدول أجازات العام الدراسي الجديد 2019-2020

منذ 23 ساعة

“التعليم” تنشر قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل المدرسية

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق