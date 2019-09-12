وظائف خالية بالبنك الأهلي المصري.. تعرف على التفاصيل والشروط

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صرح البنك الأهلي المصري، عن فتح باب التوظيف لفئة حديثي التخرج من خريجي كليات التجارة، وما يعادلها من شهادات دراسية من تخصصات التالية: إدارة البنوك، وإدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، الاقتصاد”،، وخريجي كليات حاسبات ومعلومات، هندسة حاسبات،حقوق من دفعات عام 2015 حتى عام 2018.

شروط التقدم لوظائف البنك الأهلي المصري

أن يكون المتقدم حاصل على درجة جيد على الأقل بالمؤهل الدراسي.

أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من خريجي الكليات، أو من خريجي الأكاديميات المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، أو من خريجي الجامعات الدولية من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من مؤهلات دراسية.

ألا يقل التقدير العام للمتقدم لشغل الوظيفة عن تقدير جيد.

ألا يكون للخريج أقارب يعملون في البنك حتى من الدرجة الثالثة تبعاً للمرفق.

ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاماً عند التعيين.

يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.

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