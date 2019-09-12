“الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة خلال يومي السبت والأحد

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أوضح الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرار ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم وغدًا، مشيرًا إلى أن نسبة الرطوبة تختلف من يوم لآخر، كما يعمل نشاط الرياح في الصباح الباكر على التقليل من الشعور الرطوبة والتي قد تصل إلى 35% خلال فترة الظهيرة، كما يعمل على زيادة الشبورة المائية في الصباح.

وقال رئيس هيئة الأرصاد في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنه ليس هناك أي تغيرات مناخية ملحوظة حاليا، وأن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي خلال هذا الوقت من العام.

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وأضاف “عبدالعال” أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والغردقة وشرم الشيخ، واضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، منوهًا إلى احتمالية سقوط الأمطار يومي السبت والأحد تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

كما حذر عبد العال من انخفاض الرؤية بسبب تكون الشبورة المائية، في الصباح الباكر.