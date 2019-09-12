“الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة خلال يومي السبت والأحد

حالة الطقس
طقس
Advertisements

أوضح الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرار ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم وغدًا، مشيرًا إلى أن نسبة الرطوبة تختلف من يوم لآخر، كما يعمل نشاط الرياح في الصباح الباكر على التقليل من الشعور الرطوبة والتي قد تصل إلى 35% خلال فترة الظهيرة، كما يعمل على زيادة الشبورة المائية في الصباح.

وقال رئيس هيئة الأرصاد في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إنه ليس هناك أي تغيرات مناخية ملحوظة حاليا، وأن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي خلال هذا الوقت من العام.

Advertisements

وأضاف “عبدالعال” أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء والغردقة وشرم الشيخ، واضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، منوهًا إلى احتمالية سقوط الأمطار يومي السبت والأحد تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

كما حذر عبد العال من انخفاض الرؤية بسبب تكون الشبورة المائية، في الصباح الباكر.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

تحذير هام من “التعليم” لأولياء الأمور بشأن جمع التبرعات في المدارس

منذ ساعة واحدة
وظائف شاغرة بالبنك الأهلي المصري.. تعرف على التفاصيل والشروط

وظائف خالية بالبنك الأهلي المصري.. تعرف على التفاصيل والشروط

منذ 4 ساعات
المؤتمر الوطني للشباب

ينتهي اليوم.. تعرف علي رابط التسجيل لحضور المؤتمر الوطني للشباب

منذ 5 ساعات
تنسيق الدبلومات الفنية 2019

الإعلان عن نتيجة تنسيق حملة الدبلومات الفنية 2019

منذ 7 ساعات

هلت بشائر الخريف.. الأرصاد: طقس اليوم معتدل وتراجع طفيف في درجات الحرارة

منذ 12 ساعة

“تحفيز ورسائل ووعود” رسائل رئيس الزمالك للاعبيه قبل مباراة جينيرسون فوت السنغالي

منذ 13 ساعة

موعد طرح 5 آلاف وحدة سكنية في منطقة مطار إمبابة

منذ 13 ساعة

إخواني سابق يتحدث عن الإخوان: كل من خارج الجماعة كافر

منذ 23 ساعة
وزارة التربية والتعليم

إعرف جدول أجازات العام الدراسي الجديد 2019-2020

منذ 23 ساعة

“التعليم” تنشر قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل المدرسية

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق