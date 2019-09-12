تحذير هام من “التعليم” لأولياء الأمور بشأن جمع التبرعات في المدارس

Advertisements

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة؛ للكشف عن استعدادات الوزارة من أجل بدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020.

وتحدثت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي، عن فكرة التبرع لصالح دعم العملية التعليمية، وأعلنت أن هناك ضوابط لعملية التبرع حيث يوجد حد معين لا يمكن أن تجاوزه في قبول تلك التبرعات ولا يتم ذلك إلا بموافقة مجلس الوزراء.

Advertisements

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ما يحدث بشأن إجبار بعض المدارس لأولياء الأمور على دفع تبرعات للمدرسة يخالف ما تعنيه الوزارة بفكرة “مشاركة المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية”، فهو أمر غير قانوني.

وذكرت أن ما يحدث من جمع تبرعات من المحولين للمدارس ممنوع تمامًا، مشددة على اتخاذ إجراء حاسم ضد من يثبت تورطه في جمع تبرعات من أولياء الأمور، تحت مسمى “مشاركة المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية”.

كانت وزارة التربية والتعليم، ناشدت المجتمع المدني ورجال الأعمال ممن لديهم القدرة على بناء المدارس أو توفير الأراضي، بالمساهمة لخدمة الدولة، مؤكدة حاجتها لنحو 130 مليار جنيه لبناء فصول جديدة، من أجل التغلب على الكثافات الطلابية.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

حالة الطقس

“الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة خلال يومي السبت والأحد

منذ 3 ساعات
وظائف شاغرة بالبنك الأهلي المصري.. تعرف على التفاصيل والشروط

وظائف خالية بالبنك الأهلي المصري.. تعرف على التفاصيل والشروط

منذ 4 ساعات
المؤتمر الوطني للشباب

ينتهي اليوم.. تعرف علي رابط التسجيل لحضور المؤتمر الوطني للشباب

منذ 5 ساعات
تنسيق الدبلومات الفنية 2019

الإعلان عن نتيجة تنسيق حملة الدبلومات الفنية 2019

منذ 7 ساعات

هلت بشائر الخريف.. الأرصاد: طقس اليوم معتدل وتراجع طفيف في درجات الحرارة

منذ 12 ساعة

“تحفيز ورسائل ووعود” رسائل رئيس الزمالك للاعبيه قبل مباراة جينيرسون فوت السنغالي

منذ 13 ساعة

موعد طرح 5 آلاف وحدة سكنية في منطقة مطار إمبابة

منذ 13 ساعة

إخواني سابق يتحدث عن الإخوان: كل من خارج الجماعة كافر

منذ 23 ساعة
وزارة التربية والتعليم

إعرف جدول أجازات العام الدراسي الجديد 2019-2020

منذ 23 ساعة

“التعليم” تنشر قيمة المصروفات الدراسية لجميع المراحل المدرسية

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق