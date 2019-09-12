تحذير هام من “التعليم” لأولياء الأمور بشأن جمع التبرعات في المدارس

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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة؛ للكشف عن استعدادات الوزارة من أجل بدء العام الدراسي الجديد 2019 – 2020.

وتحدثت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي، عن فكرة التبرع لصالح دعم العملية التعليمية، وأعلنت أن هناك ضوابط لعملية التبرع حيث يوجد حد معين لا يمكن أن تجاوزه في قبول تلك التبرعات ولا يتم ذلك إلا بموافقة مجلس الوزراء.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن ما يحدث بشأن إجبار بعض المدارس لأولياء الأمور على دفع تبرعات للمدرسة يخالف ما تعنيه الوزارة بفكرة “مشاركة المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية”، فهو أمر غير قانوني.

وذكرت أن ما يحدث من جمع تبرعات من المحولين للمدارس ممنوع تمامًا، مشددة على اتخاذ إجراء حاسم ضد من يثبت تورطه في جمع تبرعات من أولياء الأمور، تحت مسمى “مشاركة المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية”.

كانت وزارة التربية والتعليم، ناشدت المجتمع المدني ورجال الأعمال ممن لديهم القدرة على بناء المدارس أو توفير الأراضي، بالمساهمة لخدمة الدولة، مؤكدة حاجتها لنحو 130 مليار جنيه لبناء فصول جديدة، من أجل التغلب على الكثافات الطلابية.