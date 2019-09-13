رياح مثيرة للأتربة: حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 13-9-2019 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 13-9-2019 في مصر، حيث أعلن خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ويكون الطقس مائل للحرارة والرطوبة على الوجه البحري والقاهرة، وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.
كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا، على مناطق من شمال مصر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.
أما عن الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط أيضاً على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
ونشرت الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في محافظات ومدن مصر، وهذا ما نستعرضه معكم في الجدول الآتي.
درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في محافظات مصر
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|33
|24
|شبين الكوم
|33
|24
|طنطا
|33
|24
|دمنهور
|31
|24
|الإسكندرية
|30
|25
|بلطيم
|30
|23
|مطروح
|29
|21
|السلوم
|30
|22
|سيوة
|33
|21
|بورسعيد
|30
|25
|دمياط
|30
|24
|الزقازيق
|34
|24
|الإسماعيلية
|34
|22
|السويس
|33
|23
|العريش
|30
|22
|رفح
|30
|21
|رأس سدر
|34
|23
|نخل
|32
|17
|نويبع
|32
|27
|طابا
|32
|25
|كاترين
|31
|17
|الطور
|32
|24
|شرم الشيخ
|35
|28
|الغردقة
|35
|26
|مرسى علم
|34
|27
|الفيوم
|34
|23
|بني سويف
|34
|23
|المنيا
|34
|22
|أسيوط
|35
|24
|سوهاج
|36
|25
|قنا
|38
|25
|الأقصر
|39
|25
|أسوان
|39
|26
|أبو سمبل
|39
|25
|الوادي الجديد
|38
|24
|شلاتين
|36
|27
|أبو رماد
|35
|26
|حلايب
|34
|27
|رأس حدربة
|33
|28