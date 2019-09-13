رياح مثيرة للأتربة: حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 13-9-2019 في مصر

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 13-9-2019 في مصر، حيث أعلن خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ويكون الطقس مائل للحرارة والرطوبة على الوجه البحري والقاهرة، وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا، على مناطق من شمال مصر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

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أما عن الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط أيضاً على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في محافظات ومدن مصر، وهذا ما نستعرضه معكم في الجدول الآتي.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في محافظات مصر

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 33 24 شبين الكوم 33 24 طنطا 33 24 دمنهور 31 24 الإسكندرية 30 25 بلطيم 30 23 مطروح 29 21 السلوم 30 22 سيوة 33 21 بورسعيد 30 25 دمياط 30 24 الزقازيق 34 24 الإسماعيلية 34 22 السويس 33 23 العريش 30 22 رفح 30 21 رأس سدر 34 23 نخل 32 17 نويبع 32 27 طابا 32 25 كاترين 31 17 الطور 32 24 شرم الشيخ 35 28 الغردقة 35 26 مرسى علم 34 27 الفيوم 34 23 بني سويف 34 23 المنيا 34 22 أسيوط 35 24 سوهاج 36 25 قنا 38 25 الأقصر 39 25 أسوان 39 26 أبو سمبل 39 25 الوادي الجديد 38 24 شلاتين 36 27 أبو رماد 35 26 حلايب 34 27 رأس حدربة 33 28