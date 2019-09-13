رياح مثيرة للأتربة: حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 13-9-2019 في مصر

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس اليوم

رياح محملة بالأتربة والرمال
رياح محملة بالأتربة والرمال
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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 13-9-2019 في مصر، حيث أعلن خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ويكون الطقس مائل للحرارة والرطوبة على الوجه البحري والقاهرة، وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا، على مناطق من شمال مصر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

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أما عن الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط أيضاً على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في محافظات ومدن مصر، وهذا ما نستعرضه معكم في الجدول الآتي.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 13/9/2019 في محافظات مصر

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة3324
شبين الكوم3324
طنطا3324
دمنهور3124
الإسكندرية3025
بلطيم3023
مطروح2921
السلوم3022
سيوة3321
بورسعيد3025
دمياط3024
الزقازيق3424
الإسماعيلية3422
السويس3323
العريش3022
رفح3021
رأس سدر3423
نخل3217
نويبع3227
طابا3225
كاترين3117
الطور3224
شرم الشيخ3528
الغردقة3526
مرسى علم3427
الفيوم3423
بني سويف3423
المنيا3422
أسيوط3524
سوهاج3625
قنا3825
الأقصر3925
أسوان3926
أبو سمبل3925
الوادي الجديد3824
شلاتين3627
أبو رماد3526
حلايب3427
رأس حدربة3328
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مصر 365 على أخبار جوجل
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