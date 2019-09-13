الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا رطب على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 33 درجة

Advertisements

صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد هذه الأيام حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الجمعة وتستمر حتى الغد، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام.

وأضاف “عبدالعال”، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية “dmc”، أن من الظواهر الجوية التي تصاحب هذا الجو هو وجود الشبورة المائية ، والتي تظهر في الصباح الباكر على الطرق السريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، موضحًا أن هناك نشاطًا للرياح في جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد وسيكون هناك اضطراب في الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس تستمر يومي الخميس والجمعة.

Advertisements

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، الموافق 13 سبتمبر، أنه تزامنًا مع قرب حلول فصل الخريف، فأنه بدايةً من غدًا السبت فأنه تتوافر الفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتكون خفيفة إلى متوسطة، لافتًا إلى أن سمات الخريف أمطار من يوم السبت والأحد على السواحل الشمالية.

ولفت الدكتور أحمد عبدالعال إلى أن سب الرطوبة انخفضت عن الأسابيع الماضية وتتراوح بالعاصمة بين 70 لـ 75 % ، لافتا إلى أنه لازالت هناك فرص لتكون الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر ، موضحا أن هناك اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس بسبب نشاط الرياح .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أصدرت نشرتها الدورية التي تٌصدرها بشكل يومي حول حالة الطقس، وجاء فيها أنه من المتوقع ، أن يسود اليوم الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأضاف الخبراء عبر نشرة الهيئة أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما فيما يخص حالة البحرين، ذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 21 29

السلوم 22 30

سيوة 21 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الاسماعيلية 22 34

السويس 23 33

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 23 34

نخل 17 32

نويبع 27 35

طابا 25 32

كاترين 17 31

الطور 24 32

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 22 34

أسيوط 24 35

سوهاج 25 36

قنا 25 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 27 36

أبو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 28 33

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، على عدد من المدن والعواصم العربية :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 41

المدينة 26 44

الرياض 26 41

المنامة 32 38

أبوظبى 31 40

الدوحة 30 40

الكويت 26 43

دمشق 16 34

بيروت 26 30

عمان 17 31

القدس 19 28

غزة 23 30

بغداد 22 40

مسقط 28 33

صنعاء 14 25

الخرطوم 27 39

طرابلس 22 30

تونس 20 30

الجزائر 24 31

الرباط 16 26

نواكشوط 25 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 12 28

أسطنبول 20 27

إسلام آباد 23 35

نيودلهى 26 36

جاكرتا 23 33

بكين 19 25

كوالالمبور 24 32

طوكيو 17 26

أثينا 22 28

روما 16 31

باريس 14 25

مدريد 17 29

برلين 14 22

لندن 13 23

مونتريال 13 21

موسكو 13 23

نيويورك 17 25

واشنطن 18 30