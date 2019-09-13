“الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس السبت.. انخفاض في درجات الحرارة يصاحبه أمطار خفيفة

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قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تعيش الأن طقسًا معتدلًا نوعًا ، لافتا إلى أن درجات الحرارة تراجعت بقيم قليلة لكنها حول المعدل الطبيعى لها حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 32 و 33 درجة.

وأضاف” شاهين”، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، الموافق 13 سبتمبر، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية يومى السبت والأحد المقبلين ولكن تلك الفرص تنتهى يوم الإثنين.

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وأرجع مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود تلك الفرص لسقوط الأمطار إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، مشيرا إلى أن نسبة الرطوبة ما تزال مرتفعة وتتراوح نسبتها بين 85 ل 90 % على السواحل الشمالية، وبين 80 لـ 85 % على القاهرة .

كما لفت الدكتور محمود شاهين، إلى أن انخفاض درجات الحرارة يقلل من احساسنا بارتفاع نسب الرطوبة ، معربًا أن طقس اليوم مستقر على كافة الأنحاء بالبلاد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان منذ قليل توقع فيه الخبراء، أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً.

وأضاف الخبراء أنه تقل الرؤية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، كذلك تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وأشار الخبراء إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما فيما يخص حالة ىالبحرين ، فيتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، تكون معتدل إلى مضطرب غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 30

الإسكندرية 25 29

بلطيم 24 30

مطروح 24 29

السلوم 22 28

سيوة 20 32

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 33

الاسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 30

رأس سدر 23 31

نخل 17 31

نويبع 26 32

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 31

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 28 34

الفيوم 23 33

بنى سويف 23 33

المنيا 23 34

أسيوط 24 35

سوهاج 25 36

قنا 25 37

الأقصر 25 37

أسوان 28 38

أبوسمبل 24 39

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 27 36

ابو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 29 34