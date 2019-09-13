“التعليم” توضح حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس وتعلن افتتاح 11مدرسة تكنولوجية

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عدد من الشائعات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، ومنها ما تردد بشأن اعتزام وزارة التربية والتعليم التوقف عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بالوزارة، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم كليًا عندما تواصل معها المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء حيث أكدت عدم صحة ما تردد حول توقفها عن بناء المدارس لوجود أزمة مالية بها.

وأصدرت “التعليم” بيان أكدت فيه على استمرارها فى بناء المدارس، مشيرة إلى أنه من المُقرر افتتاح وتشغيل نحو 11 مدرسة حكومية دولية، بالإضافة إلى افتتاح وتشغيل11مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، كما تستهدف الوزارة افتتاح 5 مدارس مصرية يابانية جديدة في العام الدراسي الحالي 2019-2020، ليصل عدد المدارس التي سيتم تشغيلها هذا العام إلى 40 مدرسة مصرية يابانية في23محافظة، مُشددةً على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم قبل الجامعي، حيث بلغت حوالي 134.8 مليار جنيه.

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وخلال تقرير المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء للرد على الشائعات، أوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ وتسليم نحو “807” مشروعاً بإجمالي عدد” 13193″ فصلاً خلال العام المالي السابق وحتى تاريخه، مؤكدة أنه يجرى العمل حالياً على تجهيز نحو “1047” مشروعاً بإجمالي”16805″فصلاً، وكذلك تم الطرح وجارِ الإسناد لعدد”537″مشروعاً بإجمالي”8634″ فصلاً، لافتةً إلى أنه يتم حالياً التجهيز لطرح مشروعات بإجمالي عدد “8000” فصل آخر، وذلك في ضوء توفير دعم إضافي للهيئة العامة للأبنية التعليمية.

والشائعة الثانية التي نفتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو ما أثير في بعض المواقع الإخبارية عن إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019-2020، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس مع بداية العام الدراسي الحالي 2019- 2020.

وأكدت “التعليم” أن كل ما يُثار في هذا الشأن من شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، لافتة إلى أن إجازة السبت كما هي سارية ومتبع طيلة الأعوام السابقة، ولم يتم إلغاؤها، كما لا يوجد أي تغيير في عدد أيام الدراسة الأسبوعية.