تحذير من التموين للمواطنين بعدم ترك بطاقات التموين بالمخابز

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طالب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أصحاب المخابز، وقد أوضح وزير التموين إن هناك بعض من المواطنين يقومون بترك بطاقاتهم التموينية لدى أصحاب المخابز، في مقابل حصولهم على مبلغ نقدي شهرياً يقرب من 30 أو 40 جنيهاً مصرياً.

وأضاف وزير التموين أن تلك السلوكيات تحول دون التحول الدعم العيني، إلى دعم نقدي بسبب عدم وعي بعض الفئات من المواطنين بحقوقهم، إلى جانب غياب الرقابة من المواطن نفسه.

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وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على دراسة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، ولفت المصيلحي إلى أن وزارة التموين تهدف إلى قيام المواطن المصري بشراء احتياجاته فقط من الخبز المدعم تبعاً لعدد الأفراد ببطاقة التموين، ثم يتم خصم ذلك من الكارت، بنفس طريقة صرف السلع التموينية، أما في حالة توفير المواطنين من المبلغ المخصص للخبز، فيمكن للمواطن في تلك الحالة أن يضاف إلى بطاقة التموين الخاصة بالمواطن بحيث يقوم صرف هذا المبلغ في الحصول على سلع تموينية.

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