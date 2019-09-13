إصابة 6 من بينهم 3 أطفال.. شاب يشعل النيران بفرح خطيبته السابقة

إصابة 6 من بينهم 3 أطفال.. شاب يشعل النيران بفرح خطيبته السابقة
إصابة 6 من بينهم 3 أطفال.. شاب يشعل النيران بفرح خطيبته السابقة
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قامت مستشفى الفيوم العام باستقبال 6 من المواطنين من قرية الشيخ فضل، من بين المصابين 3 أطفال، مصابين بحروق بدرجات مختلفة، من بينهم طفل مصاب بحروق بنسبة 90%، وطفلة مصابة بحروق بنسبة 60%، وقد تم احتجاز المصابين في المستشفى تحت الملاحظة والعلاج، بينما تقرر خروج المصابين الـ 4 الباقيين.

وقد تبين من أقوال المصابين خلال محضر الشرطة الأولي، أنهم قد كانوا بحفل زفاف في القرية، وجاء شاب كان خطيب للعروس، وقد فسخ خطبتهم من قبل، وقام بسكب بنزين داخل مكان حفل العرس، وأشعل النيران، انتقاماً من خطيبته السابقة لشخص آخر غيره، فأمسكت النيران بعدد من الحضور، وقد تم إبلاغ الشرطة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث وبتم تقم نقل المصابين إلى المستشفى.

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كما وصلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وقد تم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية.

وقد قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على شاب، المقيم في قرية الشيخ فضل التابعة لمركز الفيوم، بعد أن أقدم على سكب بنزين، وإشعال النيران، بحفل زفاف خطيبته السابقة الذي أقيم في القرية، انتقاماً لخطبتها من شخص آخر غيره، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص من بينهم طفلين من الحضور في حفل الخطبة، وقد توفي منهم طفل صباح اليوم الجمعة.

ولم تصدر مديرية أمن الفيوم، أي بيان بشأن تفاصيل هذا الحادث، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وقد تم إخطار النيابة العام من أجل التحقيق في تلك الواقعة.

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