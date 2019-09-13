مع بدء العام الدراسي.. “مترو الأنفاق” يبدأ في استخراج اشتراكات الطلاب والتسليم “دليفري”

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تزامنً مع حلول العام الدراسي الجديد 2019-2020، فقد أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن بعض التسهيلات أمام الطلاب لبدء استخراج اشتراكات الطلبة.

وأضافت الشركة، أنه بداية من الغد السبت الموافق 14 سبتمبر، فإن مكاتب الاشتراكات بالخط الأول والثاني والثالث سيتم تشغيلها لاستخراج اشتراكات الطلبة، لافتة إلى أن بيع استمارات اشتراكات الطلبة متاح بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة.

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مد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة، بداية من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً، بما في ذلك الجمع والعطلات الرسمية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

استخرج اشتراكك واستلمه دليفري

أما عن التسهيلات فقد أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فقد تم التواصل مع كلا من جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة حلوان، وجامعة الأزهر، وكذلك المناطق التعليمية المحيطة بالمترو، والتنسيق معها بحيث يتم تسليم الاستمارات وكذلك تسليم الاشتراكات بمقر الطالب بالجامعة أو المدرسة بمعرفة مندوب من المترو، دون ذهاب الطالب إلى مكتب اشتراكات المترو.

كذلك من ضمن التسهيلات التي أجرتها الشركة أمام الطلاب لاستخراج الاشتراكات، قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، مد ساعات عمل جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالخطوط الثلاثة بداية حتى السابعة مساءً للتسهيل على الطلاب مع بداية العام الدراسى، بحيث تبدأ عملها يوميًا من الثامنة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً بما فى ذلك أيام العطلات الرسمية.

ولفتت الشركة إلى إنه فى حالة وجود تكدس أمام مكاتب الاشتراكات وانتهاء مواعيد عملها سيجرى تجميع الاستمارات وتسليم الاشتراكات الجديدة باليوم التالى، على أن تباع استمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف وبيع التذاكر بمحطات الخطوط الثلاثة، معلنة تواجد المسئولين داخل المحطات لإزالة أي معوقات قد تحدث.

كما أكدت الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق، أنه تم زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية، وزيادة العملات المعدنية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر.

أماكن مكاتب الاشتراكات في محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة

يقدم موقع “مصر 3654” في السطور التالية قائمة مكاتب الاشتراكات في الخطوط الثلاثة وهي كالتالي:

مكاتب اشتراكات الخط الأول: حلوان – عين حلوان – جامعة حلوان – المعادى – دار السلام – الزهراء – الشهداء – حدائق الزيتون – عين شمس – عزبة النخل – المرج القديمة – المرج الجديدة.

مكاتب اشتراكات الخط الثاني: كلية الزراعة – المظلات – روض الفرج – مسرة – الشهداء 2 – العتبة 2- الدقي – جامعة القاهرة – الجيزة – المنيب.

مكاتب اشتراكات الخط الثالث: العتبة 3- العباسية.

وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه في حالة وجود تكدس أمام مكاتب الاشتراكات سيتم تجميع الاستمارات من الطلبة وتسليم الاشتراكات الجديدة باليوم التالي.