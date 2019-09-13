للطلاب.. تعرف على كيفية استخراج اشتراكات مترو الأنفاق وأسعارها

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه نظرًا لقرب حلول العام الدراسي الجديد 2019-2020، فقد أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن غدًا السبت سوف يشهد استقبال مكاتب الاشتراكات بالمحطات للطلاب لاستخراج اشتراكات الطلبة.

حيث أوضحت الشركة أنه بداية من الغد السبت الموافق 14 سبتمبر، فإن مكاتب الاشتراكات بالخط الأول والثاني والثالث سيتم تشغيلها لاستخراج اشتراكات الطلبة، لافتة إلى أن بيع استمارات اشتراكات الطلبة متاح بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة.

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علمًا بأنه تم مد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة، بداية من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً، بما في ذلك الجمع والعطلات الرسمية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

وكان مصدر مسئول بشركة مترو الأنفاق، قد أعلن في وقت سابق ، أن أسعار اشتراكات الطلاب استعدادًا للعام الدراسي الجديد لن تشهد أي زيادات.

أسعار اشتراكات مترو الأنفاق للطلبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

ويستعرض لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية أسعار اشتراكات مترو الأنفاق قبل للعام الدراسي الجديد:

اشتراك الطلبة لـ25 محطة بمبلغ 33 جنيهًا و35 محطة بمبلغ 41 جنيهًا، على أن تكون بـ180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب. أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لـ25 محطة بمبلغ 22 جنيهًا، و35 محطة بمبلغ 27 جنيهًا، على أن تكون بـ180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب. أسعار اشتراكات كبار السن بـ35 محطة بمبلغ 135 جنيهًا، على أن تكون بـ180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

بالخطوات كيفية استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلبة

1ـ يقوم الطالب بشراء استمارة الاشتراك من أحد مكاتب الاشتراكات المتواجدة بالخطوط الثلاثة، أو قم يقوم بتحميلها من الموقع الإلكتروني لشركة المترو.

2ـ يقوم الطالب بملء بيانات استمارة الاشتراك المتضمنة بياناته الشخصية، ونوع الاشتراك المطلوب سواء كل 3 شهور أو سنوي.

3- يتوجه الطالب إلى إدارة شئون الطلاب بمدرسته أو كليته لاعتماد الاشتراك من الكلية التابع لها، من خلال توقيع الموظف المسئول وختم شعار الجمهورية.

4ـ سداد 5 جنيهات قيمة استمارة الاشتراك، والمبلغ المطلوب للاشتراك، وذلك في مكتب الاشتراكات في الجامعة أو المكاتب المخصصة لها في المترو.

5- يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، أو شهادة الميلاد، بجانب استمارة الاشتراك والصورة الشخصية.

معلومات يجب معرفتها عن كارت اشتراك مترو الأنفاق

– الاشتراك بنظام الكارت الذكي بالاسم والصورة ولمدة ثلاثة شهور عدد الرحلات (180) رحلة، ولمدة سنة عدد الرحلات (730) رحلة، واشتراك لمدة شهر عدد الرحلات 60 رحلة.

– يستخرج الاشتراك بموجب استمارة طلب اشتراك بمبلغ (خمسة جنيهات للربع السنوي وعشرة جنيهات للسنوي) معتمدة من الجهة الإدارية المسئولة للطلبة والاحتياجات الخاصة والقوات المسلحة والشرطة.

– يتحمل طالب الاشتراك قيمة الكارت الذكي بمبلغ (خمسة وعشرون جنيهًا) أول مرة عند اصدار الاشتراك.

– يتقدم طالب الاشتراك بصورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد الرقم القومي.

أماكن مكاتب الاشتراكات في مختلف محطات المترو على الخطوط الثلاثة

مكاتب اشتراكات الخط الأول: حلوان – عين حلوان – جامعة حلوان – المعادى – دار السلام – الزهراء – الشهداء – حدائق الزيتون – عين شمس – عزبة النخل – المرج القديمة – المرج الجديدة.

مكاتب اشتراكات الخط الثاني: كلية الزراعة – المظلات – روض الفرج – مسرة – الشهداء 2 – العتبة 2- الدقي – جامعة القاهرة – الجيزة – المنيب.

مكاتب اشتراكات الخط الثالث: العتبة 3- العباسية.

ولفتت الشركة إلى إنه فى حالة وجود تكدس أمام مكاتب الاشتراكات وانتهاء مواعيد عملها سيجرى تجميع الاستمارات وتسليم الاشتراكات الجديدة باليوم التالى، على أن تباع استمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف وبيع التذاكر بمحطات الخطوط الثلاثة، معلنة تواجد المسئولين داخل المحطات لإزالة أي معوقات قد تحدث.