شبورة وأمطار.. هيئة الأرصاد الجوية تعلن عن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

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صرحت هيئة الأرصاد الجوية عن التفاصيل الخاصة بحالة الطقس لمدة الـ 72 ساعة القادمة، اعتباراً من اليوم السبت، ويوم الأحد، ويوم الأثنين.

حالة الطقس اليوم السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال بيان صادر عنها، أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على المناطق الواقعة على السواحل الشمالية للبلاد، كما تشهد مناطق ومدن الوجه البحري ومحافظة القاهرة طقس معتدل، على أن يكون الطقس مائل للحرارة على مدن ومناطق شمال الصعيد، أما بالنسبة لحالة الطقس بجنوب الصعيد فيكون الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، لطيفاً خلال ساعات الليل، أما بالنسبة إلى حالة الرؤية الأفقية فإنها سوف تقل بسبب وجود الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على المناطق الشمالية البلاد.

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كما تظهر السحب المنخفضة على المدن القائمة على السواحل الشمالية، كما تظهر كذلك على المناطق الجنوبية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض من تلك المناطق، أما بالنسبة إلى حركة نشاط الرياح فتكون معتدلة على مدن السواحل الشمالية الغربية، ولكنها تنشط على منطقة خليج السويس، وعلى المناطق المطلة على البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطرابات ملاحية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

السواحل الشمالية الغربية العظمى 29، الصغرى 24.

مدن ومناطق الوجه البحري، ومحافظة القاهرة العظمى 34، الصغرى 25.

جنوب سيناء والغردقة العظمى 34، الصغرى 27.

شمال الصعيد العظمى 34، الصغرى 23.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 37، الصغرى 27.

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس غداً الأحد، وأكدت أن حالة الطقس لغداً الأحد سوف يكون لطيفاً على مدن ومناطق السواحل الشمالية، معتدلًا على مدن ومناطق الوجه البحري، وكذلك محافظة القاهرة، على أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على مدن ومناطق شمال الصعيد، شديد الحرارة على مناطق ومدن جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، لطيفاً خلال ساعات الليل، وسوف تقل الرؤية الأفقية بسبب وجود الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على مناطق من شمال البلاد.

تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على المناطق الواقعة على السواحل الشمالية للبلاد، وكذلك على المناطق الجنوبية للبلاد يصاحبها هطول أمطار على بعض من المناطق.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد

السواحل الشمالية الغربية العظمى 29، الصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 29، الصغرى 23.

الوجه البحري والقاهرة العظمى 32، الصغرى 24.

جنوب سيناء والغردقة العظمى 34، الصغرى 24.

شمال الصعيد العظمى 34، الصغرى 23.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 37، الصغرى 27.

توقعات الأرصاد الجوية لـ طقس الاثنين القادم

وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس الإثنين القادم، حيث توقعات أن يسود يوم الاثنين، طقس معتدل على المناطق المطلة على السواحل الشمالية، وعلى مدن ومناطق والوجه البحري، على أن يكون الطقس مائل للحرارة على مدن ومناطق شمال الصعيد، وسوف يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، لطيفاًً خلال ساعات الليل، تعمل الشبورة المائية على عدم وضوح الرؤية الأفقية صباحًا على المناطق الشمالية للبلاد، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية للبلاد.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لـ طقس الاثنين القادم :

السواحل الشمالية الغربية العظمى 30، الصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 30، الصغرى 24.

الوجه البحري والقاهرة العظمى 32، الصغرى 24.

جنوب سيناء والغردقة العظمى 34، الصغرى 26.

شمال الصعيد العظمى 34، الصغرى 23.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 37، والصغرى 27.

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