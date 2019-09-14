بعد استغاثة زملائه عبر تويتر.. انتشال جثمان “أحمد مجدي” من شاطيء دمياط الجديدة

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لم يكن يعرف المواطن “أحمد مجدي”، وهو طالب في كلية الطب أن زيارته لمدينة دمياط الجديدة، التي ذهب إليها من أجل قضاء العطلة برفقة أصدقائه سوف تكون رحلته الأخيرة، حيث توفى الطالب “أحمد مجدي” غرقاً بأحد الشواطئ في مدينة دمياط الجديدة، ولم يخرج جثمانه من المياه إلا منذ وقت قليل.

ظلت جثة الطالب بجامعة المنصورة أحمد مجدي، بعرض البحر لمدة 3 أيام، قد نالت تلك القضية اهتمام من قبل المسؤولين، حين تم إطلاق عدد من زملائه الطالب “أحمد مجدي” هاشتاج تحت عنوان “أنقذوا_أحمد_مجدي” عبر موقع التدوينات القصيرة”تويتر”، خلال الوقت الذي ظلت فيه أسرة الطالب الغارق تناشد الجميع سرعة العثور عليه من أجل دفنه.

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وقد رصد عدد من الطلاب التابعين لجامعة المنصورة مكافأة مالية تقدر بحوالي 30 ألف جنيهاً مصرياً، لأي غطاس يمكنه أن يقوم استخراج جسد أحمد مجدي الذي لفظت المياه جثته، وقدح توافد العشرات من أهالي الشاب، ومعارفه للشاطىء بحثاً عنه، وسط حالة من الحزن والقلق سيطرت على الجميع.

وتعود أحداث تلك الواقعة حينما توجه الشاب “أحمد مجدي” يوم الأربعاء الماضي، لمدينة ساحلية بصحبة صديقه “محسن” من أجل الاستمتاع بمياه البحر لكن المياه قد جرفته بقوة، قبل أن ينجح الفريق المختص بالحماية من إنقاذ صديق الطالب “محسن” الأخير، بعد أن وجده فريق المنقذين في أحد الشواطئ الخاصة، وقد تم نقله لأحد المستشفيات حيث تلقى العلاج اللازم، بينما فشلت محاولات المنقذين في العثور على الطالب أحمد مجدي.

وقد ظلت المحاولات دائمة ومستمرة في البحث عن الطالب أحمد مجدي، لكن تلك المحاولات قد توقفت لفترة، قبل أن يطلق أصدقاء الطالب الغريق أحمد مجدي وزملاؤه بجامعة المنصورة نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، أملاً منهم بمعرفة موقعه، وترددت العديد من الأنباء عن تواجده في مصيف بجمصة.

وقد استعانت أسرة الطالب أحمد مجدي بفريق إنقاذ متطوع من أجل البحث عنه في منطقة الساحل الغربي بالقرب من هيئة ميناء دمياط، بعد يومين من الحادث، حتى عصر أمس الجمعة، فقد تبين وجود جثة الطالب أحمد مجدي بمنطقة الصخور، الأمر الذي زاد من صعوبة انتشالها، وجرى الاستعانة بونش من أجل تكسير تلك الصخور بحضور عدد من القيادات الأمنية في المحافظة.

في تمام الساعة 12:30 الثانية صباح اليوم السبت، وبعد جهود مضنية جرى انتشال جثمان الطالب أحمد مجدي، وتوجهت سيارة الإسعاف به لمشرحة مستشفى الأزهر الجامعي في مدينة دمياط الجديدة في انتظار أن يتم صدور تصريح دفن جثمان الطالب الغريق أحمد مجدي.​

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