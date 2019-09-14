الشتاء يبدأ مبكرًا في الإسكندرية.. سقوط الأمطار في أماكن متفرقة بها

"الإسكندرية" ترفع حالة الاستعدادات القصوى اليوم بسبب الأمطار
الإسكندرية
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يبدو أن فصل الشتاء قرر أن يأتي في زيارة سريعة مبكرة لعروس البحر الأبيض المتوسط ، حيث تعرضت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، الموافق 14 سبتمبر، لهطول أمطار على على بعض الأحياء المتفرقة، من بينها المعمورة والمنتزه وغرب المدينة، دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

إذ شهدت المدينة الساحلية موجة سقوط أمطار ولكن دون أن تعيق حركة المرور بالشوارع والطرق، ثم عاودت الشمس السطوع بعد توقف هطول الأمطار مع استمرار تواجد السحب الركامية.

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ومن ناحيته، صرح رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أنه رغم سقوط الأمطار على عدة مناطق بالمحافظة، إلا أن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها علي أرصفة الميناء، وحركة شحن وتداول الحاويات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

جدير بالذكر أن جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية ، وشركة الصرف الصحي قد أعلنت عن كافة استعداداتها لمواجهة موسم الأمطار والنوات، ومنع تراكمها بالشوارع والميادين، حيث تتعرض المدينة الساحلية إلى 18 نوة كل عام.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، قد حذرت من احتمالية سقوط الأمطار بكميات ما بين الخفيفة إلى متوسطة الشدة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وعلى شمال الدلتا وسيناء فقط.

يذكر أن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو لأول أمطار تسقط على المدينة في الأيام الأخيرةمن فصل الصيف، وسط حالة من البهجة والسعادة لدى المواطنين.

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