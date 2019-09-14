“التعليم” تفتح باب التسجيل الإلكترونى لامتحانات “أبناؤنا فى الخارج”

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كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الإعلان عن فتح باب التسجيل الإلكترونى لأولياء الأمور الراغبين فى التقدم لأبنائهم لامتحانات “أبناؤنا فى الخارج” للعام الدراسي الجديد 2020- 2019، موضحًا أنه يمكن التسجيل للطلاب من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي وذلك من خلال بيانات الرقم القومي للطالب.

ويمكن للطالب أو ولي الأول التسجيل من هنا: رابط التسجيل

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وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيان رسمي أوضحت فيه ما هي الإجراءات والشروط الخاصة بالتقدم لامتحانات “أبناؤنا فى الخارج” للعام الدراسى 2019،2020، أكدت فيه الوزارة أن امتحانات الدور الأول تبدأ 11 إبريل 2020، على أن تبدأ اختبارات الدور الثانى 11 يوليو 2020، وذلك طبقا للجداول التى تصدرها الإدارة العامة للامتحانات ولا يجوز للسفرات والقنصليات إجراء أى تعديل على هذه المواعيد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات “أبناؤنا فى الحارج” تعقد وفقا للمناهج المصرية والتى تدرس فى العام الدراسى 2019،2020، بدءا من الصف الاول الابتدائى وحتى الثانى الثانوى.

يذكر أن امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج تعقد فى قرابة 196 سفارة وقنصلية ويؤدى فيها الامتحان قرابة 50 ألف طالب سنويا.