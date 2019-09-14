مشاجرة عائلية بين أبناء العمومة بسوهاج تسفر عن إصابة شاب بكسر بقاع الجمجمة

مشاجرة عائلية بين أبناء العمومة بسوهاج تسفر عن إصابة شاب بكسر بقاع الجمجمة
مشاجرة عائلية بين أبناء العمومة بسوهاج تسفر عن إصابة شاب بكسر بقاع الجمجمة
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نشبت اليوم مشاجرة عائلية في دائرة مركز جهينة القائمة بمحافظة سوهاج، وأسفرت تلك المشاجرة العائلية عن إصابة شاب بكسر بقاع الجمجمة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطار من قبل مركز شرطة جهينة، يفيد بنشوب مشاجرة من ناحية جهينة الغربية دائرة المركز.

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وقد أوضحت التحريات الأمنية أن المشاجرة العائلية قد وقعت بين كلاً من المواطن “أ. ش”، البالغ من العمر 25 عاماً، عامل، وقد أصيب بكسر بقاع الجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي “طرف أول”، و المواطن “ش. ر”، البالغ من العمر 20 عاماً، عامل، والمواطن “ن. ك” البالغ من العمر 40 عاماً، عامل “طرف ثان”.

أكدت التحريات الأمنية أن الطرفان الأول والثاني أبناء عمومة، وقد جرى ضبط طرفي المشاجرة، وقد أتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب، وإصابته، وأشار إلى أن الأسباب التي أدت إلى نشوب المشاجرة هي خلافات الجيرة، وقد تم تحرير المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات في تلك الواقعة.

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