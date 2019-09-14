من مؤتمر الشباب.. 7 رسائل هامة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين

خلال جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب.. 7 رسائل هامة من سيادة الرئيس للمصريين
خلال جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب.. 7 رسائل هامة من سيادة الرئيس للمصريين
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قامت الصفحة الرسمية للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بنشر مجموعة من التصريحات التي أعلنها سيادة الرئيس خلال فعاليات جلسة تقييم “تجربة مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً”، ضمن فعاليات المؤتمر الثامن الوطني للشباب.

7 رسائل هامة من سيادته للمصريين

  1.  لم تكن فكرة الإرهاب تنتشر، وتنجح بهذا الشكل، إلا في وجود دول تتبناها، وترعاها من أجل تنفيذ مصالحها السياسية.
  2. التقدم التكنولوجي صعَّب من مهمة الوصول للمسؤول عن نشر الأفكار الإرهابية عبر شبكات الإنترنت، من خلال الواقع الافتراضي.
  3. الحراك الشعبي خلال عام 2011، قد أثر بشكل ما على مناعة الدولة بمواجهة الإرهاب.
  4. الإرهاب هو السلاح الوحيد القادر على تدمير المجتمع بشكل كامل كما حدث ببعض الدول الأخرى.
  5. تكلفة تغذية الإرهاب غير مرتفعة، على عكس تكلفة القضاء عليه.
  6. المصريون ليس لديهم سوى خيارين، إما الاستسلام للإرهاب أو المواجهة والقضاء عليه.
  7. مصر لن تسقط أبدًا بوجود جيشها، رغم كل المحاولات لتدميرها.

وقد شهد فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب، حيث تعقد فعاليات مؤتمر الشباب في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

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وقد يحضر فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بالإضافة لمشاركة ما يقرب من 1600 شاب من مختلف قطاعات الدولة.

وتشهد فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، والذي يعقد على مدار يوم واحد فقط، ثلاثة جلسات،  ومنها جلسة إسأل الرئيس والتي يجيب فيها سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على تساؤلات المصريين على الهواء مباشرة.

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