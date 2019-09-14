بالفيديو: أول تعليق من سيادة الرئيس السيسي على شائعات تأجيل دفن والدته

Advertisements

علق سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على الإشاعات التي قد تم تداولها خلال الفترة السابقة بشأن إرجاء دفن والدته إلى حين الانتهاء من افتتاح قناة السويس على الرغم من وفاتها قبلها ببضعة أيام، حيث قال سيادة الرئيس “لما يتقال إن حالة وفاة كانت موجودة بأحداث القناة، ويتقال اتأجلت 3 أو 4 أيام لغاية لما نفتتح القناة، بقى الراجل ده يعمل في أهل بيته كده، نصدقه تاني؟”.

وأضاف سيادة الرئيس، خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثامن للشباب، الذي أقيمت فعالياته اليوم السبت: “الناس بتسأل الراجل ده عمل المدفن ده، آه صحيح، طيب على حساب مين؟”، وأضاف السيد الرئيس، “لازم أريح كل مصري، والله هذا كذب وافتراء، مكنش مفروض نتكلم في النقطة دي”.

Advertisements

وتابع السيد الرئيس: “اللي بيني وبين الناس هي الثقة، هما مصدقيني، أنا لو سكت عن ده أخطر حاجة في الدنيا، كل ست كبيره في السن بتدعيلي في البيت اسيبها إزاي محتارة تقول إيه الحكاية بتاعتك انت ايه، انت كده ولا كده، فعلًا الحاجات اللي اتقالت دي انت عملهتا ولا معملتهاش”.

أقرا المزيد من مؤتمر الشباب.. 7 رسائل هامة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين