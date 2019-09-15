الأرصاد الجوية تعلن عن تفاصيل حالة طقس اليوم الأحد مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

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أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتهم لطقس اليوم الأحد، حيث توقعوا أن يسود اليوم طقس لطيف على المدن والمناطق السواحل الشمالية، معتدل على مدن ومناطق الوجه البحري ومحافظة القاهرة، مائل للحرارة على مناطق شمال الصعيد، حار على المناطق الجنوبية من الصعيد خلال ساعات النهار لطيفاً خلال ساعات الليل.

كما تقل الرؤية الأفقية بسبب وجود الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على المدن والسواحل الواقعة على السواحل الشمالية، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، أما بالنسبة لحركة نشاط الرياح فإن معظمها شمالية غربية معتدلة، تنشط على المناطق الجنوبية من سيناء، والمناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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حالة البحار اليوم

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم لحالة البحر الأبيض المتوسط اليوم، سوف تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، أما بالنسبة إلى حركة الرياح السطحية عليه فسوف تكون شمالية غربية، أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على المدن والمحافظات المصرية

القاهرة 24 32

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

مطروح 24 29

السلوم 22 29

سيوة 20 31

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 29

رأس سدر 23 32

نخل 17 32

نويبع 26 33

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 31

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 23 33

أسيوط 24 33

سوهاج 25 34

قنا 25 36

الأقصر 25 36

أسوان 28 37

أبوسمبل 24 37

الوادى الجديد 24 36

شلاتين 27 35

أبو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 29 34

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