مركز التنبؤات: فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد مازالت مستمرة بعدة محافظات

Advertisements

أعلن رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، إن فرص سقوط الأمطار، اليوم الأحد، مازالت مستمرة في عدد من المحافظات.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية، ومرسى مطروح، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم أحيائها خلال صباح أمس السبت.

Advertisements

وأشار محمود شاهين، أن هناك فرص لسقوط الأمطار على عدد من المحافظات المصرية الساحلية كما حدث أمس السبت، وتمتد إلى محافظات التالية: “البحيرة، وكفر الشيخ، وشمال سيناء”.

وأكد رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سوف يسود اليوم الأحد طقس معتدل على محافظة القاهرة، حيث تتراوح درجات الحرارة اليوم الأحد ما بين 32 درجة إلى 33 درجة مئوية، وأضاف إلى أن هناك فرص لتكوين السحب المنخفضة والمتوسطة، ولفت إلى أن كافة السحب سوف تؤدي إلى تقليل درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة أيضاً.

أقرا المزيد الأرصاد الجوية تعلن عن تفاصيل حالة طقس اليوم الأحد مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة