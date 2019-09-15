المركزي: اقتصاد مصر يسير بالاتجاه الصحيح بفضل التنسيق بين السياسة المالية والنقدية

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صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن اقتصاد الدولية المصرية يسير بالاتجاه الصحيح بفضل التنسيق التام بين السياسات النقدية، والاقتصادية والمالية.

وأضاف طارق عامر خلال كلمته أمام فعاليات الاجتماع الـ 43 لمجلس محافظي البنوك المركزية، ومؤسسات النقد العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي في القاهرة، أن النجاح قد انعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المصري إلى نسبة 5.5% خلال الربع الثالث من العام المالي السابق، إلى جانب تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات، سجل ما يقرب من 12.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018/ 2019، وقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية تجاوزت ما يقرب من 45 مليار دولار أمريكي مع نهاية الشهر السابق في مقابل ما يقرب من 15 مليار دولار أمريكي قبل تحرير سعر الصرف، وقد قفزت المراكز المالية للبنوك بالخارج من 6 مليارات دولار أمريكي إلى 18.9 مليار دولار أمريكي مع نهاية الشهر السابق.

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وقد أكد طارق عامر أن الدعم الكامل من القيادة السياسية، والحكومة المصرية للبنك المركزي على مدار السنوات الـ 4 السابقة، قد ساهم في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري على صعيد السياسات النقدية والمصرفية.

وقد أعلن أن الدعم قد ساهم في العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، واستعادة ثقة الأسواق الدولية بالاقتصاد المصري، والعمل على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأشار طارق عامر إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد ساعد وزارة المالية على أن تقوم بالسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة المصرية، والعمل على زيادة معدلات التشغيل، وخفض معدلات البطالة من نسبة 11.9% خلال عام 2017 إلى نسبة 9.9% خلال العام السابق 2018.

وأشار طارق عامر إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي من أجل العمل على تمويل المشروعات الصغيرة، والمشروعات المتوسطة بهدف العمل على خفض معدلات الفقر، إلى جانب جانب الجهود المبذولة من قبل البنك بمجال الدفع الإلكتروني لإيصال الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع المصري.

ونوه طارق عامر إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قد حصل على إشادة كبيرة من قبل المؤسسات الدولية، وأشار عامر إلى أن المنطقة بشكل خاص، والعالم بشكل عام يشهدان تغيرات تعد كبيرة تلزم على البنوك المركزية التفاعل مع تلك المتغيرات، وهو ما يحدث بالفعل، ومدرج على قائمة جدول أعمال تلك الدورة.

أقرا المزيد سعر الدولار اليوم الأحد 15-9-2019 في البنوك المصرية