5 مناطق يتوقع سقوط أمطار فيها خلال الساعات القادمة

5 مناطق يتوقع سقوط أمطار فيها خلال ساعات القادمة
5 مناطق يتوقع سقوط أمطار فيها خلال ساعات القادمة
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صرحت وكيل مركز الاستشعار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إيمان شاكر، إن طقس اليوم لطيف على المدن والمناطق القائمة على السواحل الشمالية للبلاد، ومعتدل على مناطق ومدن الوجه البحري ومحافظة القاهرة، يميل الطقس إلى الحرارة على مدن ومناطق شمال الصعيد، حار على المناطق الجنوب من الصعيد.

وأضافت إيمان شاكر، خلال تصريحات صحفية لها اليوم، أن فرص سقوط الأمطار قد بدأ لأول مرة أمس السبت، ويستمر فرص سقوط الأمطار اليوم أيضًا على بعض المناطق المطلة على السواحل الشمالية، ومحافظة الإسكندرية، ومرسى مطروح، وبورسعيد، وكذلك العريش، وأكد أن تلك الأمطار سوف تكون خفيفة إلى متوسطة.

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وتابعت إيمان شكري حديثها، لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار على محافظة القاهرة، أو مناطق ومدن الوجه البحري، ودرجات الحرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا التوقيت من كل عام، وقد سجلت درجة الحرارة على القاهرة 32 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، كما تتراوح على مدن الصعيد من 34 إلى 38 درجة مئوية، خلال اليومين القادمين.

وأكدت على وجود الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر بشكل كثيف، خصوصاً على المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية.

وعن بالنسبة لسرعة الرياح، فقد أعلنت وكيل مركز الاستشعار في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح معتدل على معظم المناطق، بينما تنشط حركة الرياح على المناطق التابعة لجنوب سيناء، حيث تصل سرعة الرياح إلى 17 عقدة، بينما على سائر المناطق الأخرى تصل إلى 14 عقدة.

أقرا المزيد مركز التنبؤات: فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد مازالت مستمرة بعدة محافظات

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