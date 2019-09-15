أمطار تصل لحد السيول.. “الأرصاد” تعلن الظواهر الجوية في الخريف

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تراجع تدريجي في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وسقوط أمطار.. هكذا توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ستشهد بعض الظواهر الجوية، والتي ستظهر خلال الأسابيع المقبل، منها هطول الأمطار.

وأعلن رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور إبراهيم عطا، انخفاض درجات الحرارة وكذا نسب الرطوبة، متوقعا سقوط أمطارٍ على السواحل الشمالية والغربية، مشيرا إلى أنه ستكون أمطار رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي إلى حدوث سيول على هذه المناطق.

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وأكد رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف سيبدأ رسميًا من يوم 23 سبتمبر الحالي.

كانت وكيل مركز الاستشعار في الهيئة العامة للأرصاد الجوية إيمان شاكر، ذكرت أن هناك احتمالية لسقوط الأمطار وتستمر على بعض المناطق من السواحل الشمالية والغربية منها “الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد، والعريش”، موضحة أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، أيضًا، وتكون الرياح معتدلة على أغلب المناطق، بينما تنشط على مناطق جنوب سيناء، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون في المتوسط من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، وكما تكون الرياح السطحية شمالية غربية، وفي البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع “مصر 365” لقرائه بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على الأنحاء كافة في مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

الإسكندرية 25 30

مطروح 24 29

السلوم 22 29

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 31

بلطيم 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

سيوة 20 31

بورسعيد 24 29

الإسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 29

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 23 33

أسيوط 24 33

سوهاج 25 34

قنا 25 36

الأقصر 25 36

أسوان 28 37

أبوسمبل 24 37

الوادي الجديد 24 36

رأس سدر 23 32

نخل 17 32

نويبع 26 33

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 31

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

شلاتين 27 35

أبو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 29 34