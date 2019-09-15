الإفتاء: يجوز شراء وبيع الذهب بالتقسيط

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تحرص دار الإفتاء المصرية على التواصل الدائم مع الناس للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم في شئون الحياة وما يتعلق بها من أصول الدين، لذلك دشنت دار الإفتاء صفحة رسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن بين الأسئلة التي تلقتها الصفحة كان الاستفسار الذي أجاب عليه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وكان يقول:” هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟

كانت إجابة أمين الفتوى: إنه يجوز بيع الذهب بالتقسيط، على اعتبار أنه سلعة مثل باقى السلع، فينطبق عليه ما ينطبق عليها.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن هذا أمر موجود الآن لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تباع وتشتري.

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جدير بالذكر ان دار الإفتاء تجاوب بشكل دوري على الأسئلة التي تتلقاها الصغحة عبر الإنترنت.