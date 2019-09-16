حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 16-9-2019 في مصر وعواصم الدول العربية

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 16-9-2019 في مصر والدول العربية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية ، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ويكون الطقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، ويكون الطثس حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية بأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا في شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغري  العظمي

القاهرة 25 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 32

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 30

مطروح 23 30

بورسعيد 23 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 22 33

السويس 23 32

العريش 21 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 21 34

أسيوط 22 34

سوهاج 25 34

قنا 25 37

الأقصر 23 36

أسوان 26 37

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

الصغري  العظمي

مكة المكرمة 27 42

المدينة 27 43

القدس 18 26

الرياض 27 42

المنامة 31 37

أبو ظبي 30 42

الكويت 26 44

دمشق 14 31

بيروت 25 30

عمان 15 28

غزة 22 30

بغداد 26 42

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مصر 365 على أخبار جوجل
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