الأرصاد تعلن عن موعد تغيير الملابس الصيفية وموعد سقوط أمطار على القاهرة

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أعلن رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور إبراهيم عطا، إنه من المتوقع أن تبدأ فترة سقوط الأمطار على محافظة القاهرة، وعلى محافظات الوجه البحري مع منتصف شهر أكتوبر القادم لعام 2019، أي بعد مرور شهر من الآن مع بداية فصل الخريف، والذي سوف يبدأ يوم 23 من شهر سبتمبر الراهن لعام 2019.

وأضاف الدكتور إبراهيم عطا خلال تصريحات صحفية له، يمكن للمواطنين أن يستمروا بارتداء الملابس الصيفية حتى منتصف شهر أكتوبر القادم، لكن بعد ذلك التوقيت ننصح بإن يتم البدء في ارتداء الملابس الشتوية، واصطحاب الجاكيت خصوصاً خلال فترات الأوقات المتأخرة من الليل.

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وأشار رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بعلم الأرصاد الجوية، لا يوجد ما يعرف بمسمى “النوة”، لكن ما تشهده محافظة الإسكندرية، والمناطق والمدن المطلة على السواحل الشمالية المصرية، يكون بسبب تغيير بالتوزيعات والتغييرات الضغطية التي تحدث في طبقات الجو العليا.​

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