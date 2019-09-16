الأرصاد الجوية تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة مع آخر أيام فصل الصيف

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أعلن رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور إبراهيم عطا، إن الظواهر الجوية المتوقعة أن تظهر خلال الأسابيع القادمة، تتمثل في تراجع تدريجي بدرجات الحرارة، إلى جانب تراجع نسب الرطوبة في الجو، بالإضافة إلى سقوط أمطار على بعض مناطق المطلة على السواحل الشمالية والغربية، بينما سوف تكون أمطار رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر، يمكن أن تؤدي إلى حدوث سيول على بعض المناطق.

وأضاف الدكتور إبراهيم عطا خلال تصريحات صحفية له اليوم، إن فصل الخريف هو “ربيع مصر”، بسبب حالة الطقس الرائعة التي تظهر خلال هذا الفصل، وذلك بسبب وجود “رياح الخماسين إلى جانب وجود العواصف الترابية” خلال فصل الربيع.

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وأشار رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات، أنه من المتوقع أن تبدأ فترة سقوط الأمطار على محافظة القاهرة ومناطق ومدن الوجه البحري خلال منتصف شهر أكتوبر القادم 2019، أي بعد مرور شهر من بداية فصل الخريف، والذي سوف يبدأ بالتحديد خلال يوم 23 من شهر سبتمبر الراهن لعام 2019.

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