مقترحات من النواب لمواجهة الشائعات المنتشرة عبر “السوشيال ميديا”

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اتقدم عدد من البرلمانيين، بتقديم مقترحات خاصة بإجراءات مواجهة الشائعات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”، ومحاولة ردع تلك الشائعات، مشددين على ضرور التعامل بشكل قانوني مع هذا الإجراء، والعمل على نشر الأخبار من مصدرها منعاً لانتشار مثل تلك الشائعات.

يرصد موقع مصر 365، خلال هذا التقرير ردود أفعال البرلمان، ومقترحات النواب من أجل مواجهة انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”.

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ماريان عازر: توضيح الصور للشعب من أهم الخطوات لمواجهة شائعات السوشيال ميديا

صرحت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب النائبة ماريان عازر، إن التواصل مع الشعب، والعمل على توضيح الصور لهم يعد من أهم الخطوات الهامة من أجل مواجهة شائعات السوشيال ميديا، التي ينتشر بشكل يومي، بحيث لا تترك الفرصة من أجل انتشار شائعات السوشيال ميديا بهذا الشكل.

وأوضحت النائبة ماريان عازر، أنه في ظل العمل بـ “قانون الجريمة الإلكترونية”، وبالتحديد المادة رقم 7، يمكن أن يتم حجب المواقع الإلكترونية التي تعمل على ترويج مثل تلك الشائعات، ولكن بالوقت نفسه يحتاج المواطن المصري إلى أخبار بديلة.

نضال السعيد: قانون جرائم تقنية المعلومات انتهى منذ عام ولم تصدر لائحته التنفيذية

وقد أوضح نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بدور الانعقاد البرلماني السابق، والذي أشرف خلال رئاسته للجنة الاتصالات البرلمانية على “قانون جرائم تقنية المعلومات”، إن القانون قد انتهى منذ سنة تقريباً، وكان لابد من العمل على إصدار لائحة القانون التنفيذية خلال مدة ثلاثة أشهر، وهذا لم يحدث، وقد دعا النائب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل العكوف على الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون خلال تلك الفترة بشكل سريع.

وأوضح النائب نضال السعيد، أن اللائحة التنفيذية لقانون جرائم تقنية المعلومات قد تتضمن آليات التعامل مع مواقع “السوشيال ميديا”، التي أصبحت تشكل تهديد لعدد من الدول، وتعدها مصادر للمعلومات، وأشار البرلماني إلى أنه من خلال تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإنها قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشار البرلماني إلى أن “هيئة تكنولوجيا المعلومات”، هي من تعكف مع الهيئات المختصة في هذا الصدد على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون، وقد اقترح النائب أن يتم وضع آلية ضمن آليات اللائحة التنفيذية للقانون، وتعمل على السماح لوزارة الدفاع، ووزارة الداخلية بأن تكونا بوابة لهما ومتحدثة عنهما من أجل رصد الشائعات، ونفيها، خصوصاً أنها الجهات التي يثق بها المواطن المصري.

غادة عجمي: بمجرد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية سيمكن بكل سهولة حصر الشائعات ومعرفة مصادرها

صرحت النائبة غادة عجمي، إنه بمجرد العمل على إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الجرائم الإلكترونية، يمكن بكل سهولة ويسر العمل على حصر الشائعات، والتعرف على مروجيها ممن يستهدفون الدولة المصرية، وأشارت النائبة إلى أن من يثبت تورطه في نشر مثل تلك الشائعات سوف يعاقب بنصوص قانونية خاصة بالجريمة الإلكترونية، والعقوبات الخاصة بها.

صلاح حسب الله: لابد من إجراء تعديل تشريعي لقانون العقوبات يتضمن عقوبات جديدة لمروجي الشائعات

كما أعلن المتحدث باسم مجلس النواب النائب صلاح حسب الله، عن اعتزامه تقديم طلب من أجل إجراء تعديل تشريعي لقانون العقوبات بدور الإنعقاد القادم، والمرتقب خلال الشهر القادم، يتضمن عقوبات جديدة.

وأوضح النائب صلاح حسب الله، أن التشريع المرتقب، يتضمن عقوبات تعد رادعة لمروجي مثل تلك الشائعات، تصل إلى السجن المشدد لمن يروج الشائعات عبر السوشيال ميديا، وأوضح البرلماني أنه سوف يعكف على إعداد هذا التشريع خلال فترة الإجازة البرلمانية.

وتابع النائب صلاح حسب الله، “لابد من العمل على إعادة صياغة بعض نصوص قانون العقوبات، من أجل أن تتضمن عقوبات جديدة لمروجي الشائعات، ووضع نصوص حاكمة من أجل ردع كل من يروج الشائعات”، وأكد النائب، “نحن أصبحنا أمام تكنولوجيا سامة خلال الوقت الراهن، والشائعة اليوم عبر السوشيال ميديا يمكن أن تؤثر على بلد بأكملها”.​

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