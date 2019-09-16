رئيس القابضة للمياه: 5 مميزات للعداد مسبق الدفع

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صرح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان، إن الشركة قد توسعت العمل على تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع بعدد من محافظات الدولة المصرية.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان خلال تصريحات صحفية له، أنه قد تم توريد ما يقرب من 279 ألف عداد مسبق الدفع، كما تم تركيب أكثر من 110 آلاف عداد مياه، ويجرى العمل على استكمال عمليات التركيب بكافة الشركات التابعة لها.

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وأشار إلى أنه يتم العمل خلال الوقت الراهن على شراء ما يقرب من 30 ألف عداد آخر مسبق الدفع، تتميز العداد الجديد بإنها ذات أقطار أكبر لتتناسب مع المنشآت السياحية، والمنشآت الصناعية.

كما أشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن عداد المياه الذكي، أو عدادات المياه مسبقة الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات من أجل طمأنة المواطنين من استخدامها.

كما لفت إلى أن عداد المياه المسبق الدفع يعطي إنذاراً عندما يتبقى برصيد الكارت ما يكفي سحب 3 أو 4 أمتار من المياه، حتى يعرف المواطن بأن رصيده من المياه المتبقي، وينتبه من أجل شحن العداد المياه من جديد.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، أن عداد المياه مسبق الدفع به نظام أمان، يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، كما أنه لا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، إلا بعد أن يتم إعطاء فرصة للمواطنين من أجل شحن الكارت عدادات المياه من جديد خلال اليوم الثاني من العمل مباشرة، حيث أن إدارة الشحن يمكنها العمل على تحديث بيانات عدادات المياه، وأخطار المواطن بمواعيد الإجازات والأعياد الرسمية.

وأضاف، إلى أن العداد مسبق الدفع للمياه، به ميزة بغاية الأهمية، وهي عند مغادرة المنزل لأي دواعي يمكن إزالة الكارت الخاص بعداد المياه المسبق الدفع من أجل وقف الخدمة، من أجل ضمان عدم وجود أي تسريب يمكن أن يحدث بالمنزل خلال فترة غياب المواطن عن مسكنه، وعند العودة يمكن وضع الكارت مرة أخرى لتعود الخدمة بشكل تلقائي.

وأكد المهندس ممدوح رسلان إلى أن الكارت الذكي، يضمن للمواطن عدم حدوث أي مشكلة مثل التي كانت تحدث من قبل بالعدادات القديمة، بسبب قراءة أمتار المياه المستخدمة، حيث أن الشركة القابضة للمياه تعمل على إصدار ما يقرب من 15 مليون فاتورة شهرياً، ويمكن حدوث أي خطأ، لكن العداد الذكي للمياه يمنع تلك الأخطاء.

وأشار إلى إن الشركة القابضة للمياه سوف تتوسع بتكنولوجيا خدمة العملاء من أجل شحن الكارت الذكي عن طريق الهاتف المحمول، أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى.​

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