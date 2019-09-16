أسباب تسارع نبضات القلب

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هناك أشخاص يعانون مع عدم انتظام ضربات القلب والنهجان، ولا يعلمون سببا لذلك، ولكن هناك أسباب عدة، وراء ذلك، ويعتقد أغلب هؤلاء أنهم مصابون بمشكلة صحية في القلب.

وقد يكون عدم انتظام ضربات القلب و النهجان، علامة على الإصابة بالقلق فقط، حسبما قال الأطباء، وفيما يلي نستعرض الفرق بين القلق وأمراض القلب، وكيفية التمييز بينهما بحسب موقع”everydayhealth”.

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أولًا: القلق

يعد القلق استجابة طبيعية للظروف التي يمر بها الإنسان، وتحدث في داخل الجسم عدة تغيرات لمساعدته على الهروب من الخطر أو الأذى، ومن بين هذه التغيرات زيادة معدل ضربات القلب بسرعة وقوة النبض، وتشبه تلك الأعراض، أعراض الرجفان الأذيني- أحد أمراض القلب.

وتعد أبرز أعراض القلق  حسبما وضح الأطباء، هي:

– زيادة نبضات القلب عن 100 نبضة في الدقيقة الواحدة ويحدث ذلك في القلوب السليمة.

– ضيق التنفس.

– خفقان القلب.

– الدوار.

– عدم ارتياح في الصدر.

– فرط التنفس عند الشعور بالقلق.

– لا تسبب معدلات ضربات القلب المرتفعة المرتبطة بالقلق ضعف القلب بمرور الوقت أو الوذمة.

ثانيًا: مرض الرجفان الأذيني

وهناك عدة أعراض تظهر على المصابين بأمراض القلق عامة، ومرض الرجفان الأذيني خاصة، ومنها:

– ألم في الصدر وقد يكون علامة على “الذبحة الصدرية”.

– الشعور بتنميل ووخز في أطراف أصابع يديك، وحول الفم، ومن الممكن أن يشعر الشخص بالدوار أو الإغماء، وانخفاض ضغط الدم.

– تورم (وذمة) في المعدة والساقين والقدمين.

– ضعف القلب ومن الممكن أن يؤدي إلى فشل القلب.

– صعوبة في التنفس أثناء الاستلقاء وتحتاج إلى استخدام وسائد إضافية للراحة في الليل.

– ويتراوح معدلات نبضات القلب أثناء النوم في العادة بين 40 إلى 60 نبضة في الدقيقة، فيرتفع إلى 70 إلى 90 نبضة في الدقيقة، وهذا يسمى عدم انتظام دقات القلب الأذيني.

– إذا تجاوز معدل ضربات القلب أكثر من 100 نبضة في الدقيقة، يعد دليلًا على الإصابة بأمراض القلب.

 

ولمعرفة ما إذا كان دليلا على أعراض القلق أو أمراض القلب، ينصح الأطباء بمراقبة نبضات القلب.

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