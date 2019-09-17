العثور على أعمال سفلية في مقابر كفر الشيخ

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خلال حملة تنظيف في مقابر “الشيخ محمود” الكائنة بعزبة مختار والتي تجمع مقابر عائلات وأهالي قرية أبو بدوي، عثر شباب بقرية أبو بدوي التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، على العديد مما يسمى “الأعمال والأسحار السفلية”.

وقال أحد شباب قرية أبو بدوي، التابعة لمركز بيلا، وقائد فريق العمل في حملة نظافة المقابر، محمد شعبان، في تصريحات صحفية أنهم عثروا خلال عملهم في الحملة على أعمال وأسحار سفلية متنوعة كانت مدفونة في المقابر المفتوحة، وما حولها، مدفونة بجوار مقابر مغلقة.

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وتم العثور علي ملابس داخلية للنساء، وشاش وقطن، وحفاضات نسائية، ودماء، وعظام حيوانات، وشعور نساء، وعبوات من الزجاجات البلاستيك تحتوي على سوائل مجهولة بألوان مختلفة، وقطع من الكبدة مجففة، وجميع ماسبق كان مدونًا عليه نقوشًا غريبة، وعبارات كلها طلاسم غير مفهومة ومكتوبة باللون الأحمر، وفقا لتأكيد شعبان.

وجرى العثور أيضًا، على “كيس بلاستيك أسود” داخل مقبرة مفتوحة، به 4 “أسحار سفلية”، وتحتوي على شفرات حلاقة حادة، وشاش، ودم، وحفاضات نسائية،بحسب شعبان، الذي أشار إلى أن كل الأعمال والأسحار السفلية، التي عُثر عليها، جرى إبطالها بوضعها في ماء مذاب به ملح، وتلاوة آيات قرآنية عليها.

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