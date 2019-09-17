حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في مصر والدول العربية

الأرصاد
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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17-9-2019 في مصر وعواصم الدول العربية، حيث نشرت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم ، وجاءت توقعات الخبراء بأن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغري  العظمي

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

مطروح 23 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 23 34

السويس 23 34

العريش 23 31

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 35

بني سويف 23 35

المنيا 21 35

أسيوط 22 35

سوهاج 24 36

قنا 25 37

الأقصر 23 38

أسوان 26 39

درجات الحرارة اليوم على مدن وعواصم العالم العربي

مكة المكرمة 28 42

المدينة 27 43

الرياض 26 42

المنامة 31 39

أبو ظبي 30 41

الدوحة 30 39

الكويت 28 45

دمشق 15 33

بيروت 26 30

عمان 16 31

القدس 18 28

غزة 22 30

بغداد 26 43

مسقط 28 34

صنعاء 13 26

الخرطوم 27 39

طرابلس 21 30

تونس 22 32

الجزائر 21 26

الرباط 16 26

نواكشوط 26 31

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