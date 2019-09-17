شعبة المخابز تعقد اليوم اجتماع لشرح منظومة الخبز الجديدة

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تعقد شعبة المخابز التابعة لاتحاد الغرف التجارية اجتماع، اليوم الثلاثاء، من أجل شرح منظومة الخبز الجديدة، والتفويضات المطلوبة من أصحاب المخابز، من أجل مناقشة الخلاف الدائر بين وزارة التموين وأصحاب المخابز بسبب مطالبة أصحاب المخابز، بضرورة تقديم تفويض بنكي، يسمح لـ “هيئة السلع التموينية”، بالعمل على تحصيل الغرامات الموقعة عليهم عن طريق الخصم المباشر.

صرح رئيس شعبة المخابز بالإسماعيلية سيد بكر، إن الشعبة قد أعلنت عن رفضها التفويض البنكي، وسوف يتم تقديم مذكرة لوزير التموين برفضهم لملء الاستمارة بسبب عدم قانونيتها، وأكد أن الحساب البنكي يعد أمر سري، وأمر شخصي ايضاً، وأضاف أن وزارة التموين لديها حل آخر، وهو غلق المخبز الذي يرفض دفع الغرامة المالية الموقعة ضده.

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كما صرح عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إن الاجتماع سوف يتم خلاله مناقشة عرض التكلفة المقدمة للرغيف المدعم من شعبة المخابز، والعمل على تنفيذها، إلى جانب عرض مشروع التأمين على أصحاب المخابز، والتأمين على أسرهم ، وعلى ممتلكاتهم، و أشار إلى أن الاجتماع سوف يناقش مراجعة شركة سمارت لتعريفة إصلاح الماكينات عن حدوث أي عطل.

وكشفت مصادر مطلعة أمس الاثنين، أن هناك خلاف كبير قد نشب بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبين وأصحاب المخابز بسبب مطالبتهم بضرورة العمل على تقديم تفويض بنكي، يسمح للهيئة العامة للسلع التموينية، بتحصيل الغرامات الموقَّعة عليهم بالخصم المباشر، كما طالبت وزارة التموين أصحاب المخابز بضرورة العمل على ملء الاستمارة الخاصة بالتفويض، وتسليمها إلى المطحن التابع له المخبز بموعد أقصاه اليوم، واستبعاد كل من يرفض ملء الاستمارة من منظومة الخبز المدعم.

ويأتي هذا القرار كمحاولة من وزارة التموين من أجل ضمان حق الدولة المصرية بتحصيل الغرامات الموقعة على المخابز المتقاعسة عن الدفع.

كما أوضحت المصادر، إلى أنه في حال التأخير من إنهاء الإجراءات المطلوبة أو عدم إنهائها، يعد إقراراً من قبل صاحب المخبز بالخروج من منظومة الدعم الخبزي بشكل تمام، ويترتب عليه إخطار المطحن بعدم تسليمه الدقيق، وشركة “سمارت” من أجل وقف ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز.

وأشارت المصادر إلى أن القرار يعد نهائي، ولا رجعة فيه بعد استفاد وزارة التموين كافة الطرق من أجل تحصيل المخالفات، لكن دون أي جدوى، دون أي استجابة من أصحاب المخابز ، وأنه حال إغلاق المخبز، يتم تقديم إمضاءات من المواطنين من ألج إعادة فتح المخبز من جديد.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن عدد يقرب من 72 مليون مواطن يحصلون على دعم الخبز بتكلفة مالية إجمالية تصل إلى 51 مليار جنيه، من أجل إنتاج 30 مليون رغيف يومياً، بواقع 5 أرغفة لكل مواطن مسجل بالبطاقات التموين.​

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