بالصور.. لطلاب الصف الأول الثانوي.. دليلكم لاستخدام بنك المعرفة المصري

Advertisements

الأحد المقبل الموافق 22 سبتمبر، يشهد اليوم الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث يطبق على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2019- 2020، نظام التقييم الجديد، القائم على قياس مدى فهم الطالب لمخرجات التعلم بدلًا من الحفظ.

ووفق ما جاء في تصريحات عدد من المسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن طلبة الصف الأول الثانوي سوف يتسلمون أجهزة التابلت، على دفعات، بدء من شهر نوفمبر المقبل وحتى ديسمبر، وهي التي تساعدهم على الوصول لبنك المعرفة المصري وأداء الاختبارات.

Advertisements

وكان وزير التربية و التعليم، قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الوزارة انتهت من إتاحة المحتوى الإضافي من “فيديوهات وأفلام” لجميع مواد الصف الأول الثانوي، على بنك المعرفة المصري.

ومن خلال معرض الصور التالي نوضح لأبناءنا الطلاب دليل استخدام بنك المعرفة المصري، بدء من تسجيل الدخول وحتى الوصول للمناهج المختلفة.​