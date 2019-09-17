مائل للحرارة على الوجه البحري حار على الصعيد.. “الأرصاد” تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

إليكم.. توقعات خبراء الأرصاد الجوية لطقس الـ72 ساعة القادمة
إليكم.. توقعات خبراء الأرصاد الجوية لطقس الـ72 ساعة القادمة
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، بيانصا أوضحت فيه توقعات الخبراء لطقس الغد، حيث ذكر الخبراء أنهم يتوقعون ، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

واضاف الخبراء عبر البيان الصادر اليوم الثلاثاء، الموافق 17 سبتمبر، أنه من الظواهر الجوية التي تصاحب طقس الغد هي ظهور الشبورة المائية التي تعيق الرؤية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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أما فيما يخص الملاحة وحالة البحرين، فقد ذكر الخبراء أنه بالنسبة لحالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب ، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

إليكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من محافظات مصر غدًا الأربعاء.

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

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