الأرصاد الجوية تعلن عن نهاية فصل الصيف وزيادة فترة الليل

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أعلن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، إن فصل الصيف قد انتهى بشكل فعلي، وقد بدأ فصل الخريف بسقوط الأمطار على بعض من المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية مع بداية الأسبوع الراهن.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالعال خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن فصل الخريف قد بدأ فلكياً خلال الأسبوع القادم، متوقعاً أن تشهد درجات الحرارة حالة من الاستقرار على كافة الأنحاء حتى نهاية الأٍسبوع الراهن.

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وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى انتشار الشبورة المائية بشكل كثيف خلال ساعات الصباح الباكر على العديد من الأماكن والطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

من جانبه، فقد صرح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتباراً من هذا الأسبوع، يبدأ فصل الخريف وسماته، ومنها طول ساعات الليل، في مقابل ساعات النهار، بحسب التصريحات الصحفية التي أدلى بها اليوم.

فيما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على مدن ومناطق السواحل الشمالية، مائل للحرارة على مدن ومناطق الوجه البحري ومحافظة القاهرة حتى مناطق شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، لطيفاً خلال ساعات الليل.

وتقل الرؤية الأفقية بسبب وجود الشبورة المائية خلال ساعات صباح على مناطق من الشمالية للبلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدن ومناطق السواحل الشمالية، أما بالنسبة لنشاط الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق جنوب سيناء، ومنطقة خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، وحركة الرياح السطحية عليه تكون شمالية غربية.

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